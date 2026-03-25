Dell Technologiesは3月25日（米国時間）、高性能プロセッサを採用したワークステーション「Dell Pro Precision」新製品や薄型軽量の「Dell Pro」ノートPC、周辺機器などを発表した。発表された製品は下記の通り。

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Dell Pro ノートPC／デスクトップPC

Dell Pro 5 14

Dell Pro 14 Premium

Dell Pro 5 Micro

Dell Pro 3 14／16

Dell Pro 5 14／16

Dell Pro 7 13／14

Dell Pro 7 13/1／2-in-1

新しいDell Proシリーズは薄型軽量を意識した製品群で、対応モデルではCopilot+ PCに準拠する。ノートPCではモジュール構造を採用し、マザーボードを小型化して大型ファンを搭載、冷却性能も高めた。モバイル通信対応モデルも拡充し、多くのモデルで5Gオプションが選択できる。

Intel Core Ultra シリーズ3やAMD Ryzen AI 400シリーズの搭載により、複数タスクの同時実行やビデオ会議、AIアシスタントの活用など法人ユーザーが日常業務で必要とするパフォーマンスを提供する。なおIntel Core シリーズ 3を搭載した追加モデルは今後発表される予定。

Dell Pro 14 Premium

Dell Pro 14 Premiumは前世代比で7％薄型化し、OLEDディスプレイオプショを選択可能。また小型デスクトップPCのDell Pro 5 Microは同社初のCopilot+ PC対応メインストリームデスクトップPCとなる。最大100WのUSB PDなどを搭載し、同社のUSB-Cディスプレイなどと組み合わせてケーブルを最小限にした設置が可能。

Dell Pro 14 PremiumとDell Pro 5 Microは米国で5月31日に提供を開始する。この2機種を除く4製品は、米国にて5月中の提供が予定されている。

Dell Pro 5 Micro

Dell Pro Precision 5S

Dell Pro Precision 5 Series 14S／16S

16日に発表された「Dell Pro Precision」シリーズの追加モデルで、薄型の“5S”はシリーズのエントリーモデルに位置づけられる。14型または16型を用意し、Intel Core Ultraシリーズ3やAMD Ryzen AI 400を搭載可能。Dell Pro Precision 5 Series 14S／16Sは5月中に提供される。

Dell Pro Precision 5 Series 14S、16S

Dell Pro Pモニター

Dell Pro P 34 USB-C Hub Conferencing Monitor

Dell Pro P 34 USB-C Hub Webcam Monitor

Dell Pro P 27 USB-C Hub Monitor

Dellのビジネス向けディスプレイ「Dell Pro P」シリーズ新製品。カメラ・スピーカー・マイクを搭載したモデル（Conferencing Monitor）や、カメラのみを搭載したモデル（Webcam Monitor）などを展開する。発表のタイミングで提供を開始し、価格はConferencing Monitorが779.99ドル、 Webcam Monitorが729.99ドル、Hub Monitorが379.99ドル。

Dell Pro P 34 USB-C Hub Webcam Monitor

Dell Proシリーズの周辺機器

Dell Pro 7 Slim Keyboard and Mouse

Dell Pro 7 Silent Mouse

Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse

薄型マウスやキーボードも発表のタイミングで提供を開始する。注目はWindows Hello向けの指紋認証機能を搭載した有線マウス「Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse」で、ハードウェアレベルの高度な保護を提供する。価格はSlim Keyboard and Mouseが89.99ドル、Silent Mouseが39.9ドル、Wired Fingerprint ESS Mouseが44.99ドル。

Dell Pro 5 Wired Fingerprint ESS Mouse

また、下記の製品は米国で4月16日に提供予定。