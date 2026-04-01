デル・テクノロジーズは4月1日、法人向けの「Dell Pro 14 Premiumノートパソコン」および「Dell Pro 5 マイクロ デスクトップ」を販売を開始したことを発表した。

Dell Pro 14 Premiumノートパソコン

Dell Pro 14 Premiumノートパソコンはビジネスシーン向けのデザインと軽量かつ高い耐久性を備えた14インチ AI PC が、ビジネスパーソンのパフォーマンスをサポートする。頻繁に移動するプロフェッショナルのために、快適で生産性の高いプレミアム体験を提供するという。

会議室でのプレゼンテーションから外出先での重要な商談まで、常にビジネスプロフェッショナルの成果創出を支える。軽量かつ高い耐久性を備えた設計により、優れたパフォーマンスと先進的なユーザー体験を提供し、さまざまな環境で業務に取り組める。安全性が高く管理性に優れたビジネス向けAI PCとして提供する。

筐体は同社製品で最小重量となる1.15キログラムと、移動の多いプロフェッショナル向けに設計。軽量のマグネシウムシャーシで強力なパフォーマンスをサポートする。最小16.78ミリメートルと前世代よりも薄型化を実現している。

また、集中しやすさと美しさを追求したのゼロラティスキーボードは、デスク上で洗練された存在感を放ち、キー入力のたびに心地よい打鍵感を実感できる。Mini LED省電力バックライトテクノロジーにより、キーボードの電力消費量を最大75%削減し、バッテリー持続時間を約4時間延長。暗い環境でも駆動時間を気にせず作業できる。

さらに、実使用時の落下（約76センチメートルからの自由落下と2000回のマイクロ落下）や2万回のヒンジのサイクル試験など、MIL-STD-810規格に基づくテスト水準を上回る検証を行い、デル・テクノロジーズ独自の厳格な信頼性チェックに合格している。

Dell Pro 14 Premiumノートパソコン

Dell Pro 5 マイクロ デスクトップ

汎用性に優れたコンパクトなデザインに、インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサを搭載したCopilot+ PCで、AIを活用したスピードと効率性を体験できるという。

組み込み型AIにより、データ分析、機械学習、複雑なワークフローを簡単に処理できるようになる。インテル Core Ultra シリーズ 3 プロセッサーはCPU、GPU、NPU（最大50TOPS）のエンジンを組み合わせて、優れたパフォーマンスと電力効率、より迅速な脅威検出を可能にしている。インテル vProオプションを選択すると、ITチームに必要な多層セキュリティとリモート管理を実現する。

最大64ギガバイトのDDR5 RAMと最大7200MT/秒の速度を備えたシステムで、負荷の高いワークロード、複雑なソフトウェア、大規模なデータセットにわたってスムーズなパフォーマンスを発揮。

最大2台のM.2 Gen4 SSDにアップグレードすることで、高速のパフォーマンスとファイルやアプリケーションへの迅速なアクセスを実現する。加えて、熱設計を強化し、要求の厳しいタスクでも冷却性と静音性を維持する。