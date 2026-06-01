このITインフラニュースのまとめ

ソフトバンクグループがフランスで5GWのAIデータセンターを開発・運営へ。同社による欧州AIインフラ投資では最大となる約14兆円(750億ユーロ)を投資

まずは450億ユーロを投じ、同国最北の地域圏において、2031年までに3.1GWのAIデータセンターを整備

Schneider Electricと提携して、ダンケルク港に大規模産業クラスターを開発、AIインフラ+製造業の組み合わせでデータセンター向けの供給網を強固なものに

ソフトバンクグループは、フランスで5GWのAIデータセンターを開発・運営することを5月31日(現地時間5月30日)に発表。投資額は最大750億ユーロ(13.9億円)にのぼり、同社による欧州AIインフラ投資では最大のものとなる。まずは450億ユーロを投じて3.1GWのAIデータセンターを同国最北の地域圏に整備する。

エマニュエル・マクロン仏大統領が主催する「2026 Choose France」サミットの一環で発表されたもの。同社はこの投資の目的について、「フランスにおける高性能な計算資源へのアクセスを拡大することで、急速に成長するAI分野をサポートすること」と説明している。

第1フェーズでは、フランス最北端のHauts-de-France(オー・ド・フランス)地域圏において、2031年までに3.1GWのAIデータセンターを整備する計画で、ダンケルク(Dunkirk)、ボスケル(Bosquel)、ブーシャン(Bouchain)に設置予定としている。

フランス国内のその他の地域においても、追加拠点を開発する計画で、次世代デジタルインフラの欧州の主要ハブとしてのフランスの地位を強化。ソフトバンクグGは、SB Energyやその他の戦略的パートナーと連携して、このプロジェクトを推進していく。

この取り組みを加速するため、ソフトバンクグループはSchneider Electricと提携し、同社の先進的なエネルギー技術ソリューションを活用して、ダンケルク港に大規模な産業クラスターを開発する。

同クラスターは、ソフトバンクGのフランスにおけるAIインフラプログラムを支える重要な産業基盤として、同社が運営するエンクロージャー製造施設と、Schneider Electricが運営するデータセンター向け電力モジュール統合施設のふたつで構成。ソフトバンクGのロボティクス・自動化技術と、Schneider Electricの産業分野における専門知識、地域サプライチェーンネットワークを組み合わせ、次世代AIデータセンターの大規模展開をサポートする。

両社は、AIインフラと先進的な製造業の組み合わせにより、フランスや欧州におけるデータセンターインフラ向けサプライチェーンを、強固で地域密着型かつレジリエントなものにすることをめざす。この産業クラスターは、ダンケルクがロボティクス、先進製造、産業イノベーションの主要拠点となるという構想も後押しするとのこと。

ソフトバンクグループ 孫正義会長兼社長のコメント

AIは新たな時代を迎えており、この変革を支えるインフラを構築する国々が、テクノロジー、産業、社会の未来を形作ることになるでしょう。ソフトバンクがフランスにこのような大規模なコミットメントを行えることを誇りに思います。産業基盤、豊富な人材、そして国家としての強い志を備えるフランスは、欧州を代表するAIインフラの拠点として、確固たる地位を築きつつあります。

Minister of Economy, Finance, & Industrial, Energy, & Digital Sovereignty of the French Republic のRoland Lescure氏のコメント

ソフトバンクによるフランスでのAIデータセンターへの大規模投資の決定は、同社にとって欧州初の取り組みであり、フランスをAIのバリューチェーン全体にわたる主要な投資先として位置付けようとしているエマニュエル・マクロン大統領の取り組みの成果を示すものです。

また、この決定は、欧州で最も信頼性の高い電力網への迅速なアクセス、高度な人材を擁する強固なデジタル・産業エコシステム、戦略的プロジェクトの手続きを迅速化するために政府が地方自治体や関係者と一体となって取り組む体制といった、フランスの大きな強みを反映しています。

さらに、BouchainのデータセンターにおけるEDF、ロボット化工場建設におけるSchneider Electricといったフランスを代表する企業との提携は、ソフトバンクがフランスにおいて産業主導型AIの未来を築くことへの長期的なコミットメントを示すものです。

私たちは、雇用を創出し、デジタルインフラを強化するとともに、デジタル主権の実現という我々の目標に貢献するこの投資をサポートできることを誇りに思います。

EDF Chairman and CEOのBernard Fontana氏のコメント

Bouchainのデータセンター向けに選定された本プロジェクトは、競争力があり、エネルギー主権を支える低炭素電力を背景に、フランスが大規模デジタルインフラの誘致に適した環境であることを示しています。

本プロジェクトは、産業面での卓越性、高い環境基準、地域社会に対する長期的な価値創出を兼ね備えたプロジェクトを選定するとともに、かつての産業用地に新たな役割を与えるEDFの取り組みを反映しています」

The Port of Dunkirk CEOのMaurice GeorgesおよびThe Dunkirk Urban Council ChairmanでDunkirk MayorのPatrice Vergriete氏のコメント

Dunkirk Urban CommunityおよびPort of Dunkirkは、この大規模な産業プロジェクトを心より歓迎します。

本プロジェクトは、Dunkirkの魅力を示すとともに、再工業化を支えるために行われてきた大規模な投資の成果を裏付けるものです。Port of Dunkirk Authority、Business Franceおよび地域の関係者による緊密な連携のもと実現した本プロジェクトは、フランス政府およびRTEによる豊富で脱炭素化された電力供給への強力なコミットメントによって可能となりました。これは、Dunkirkをデジタルエコノミーの主要ハブへと発展させる戦略における重要な節目となります。

また、本プロジェクトは、Port of Dunkirk西港地区での最先端のデータセンター建設に向けて現在進行中の公募プロセスと並行して進められるものです。Hauts-de-France地域圏は、競争力、イノベーション、環境への責任を兼ね備えた持続可能な産業発展の最前線に立ち続けます。

Schneider Electric CEOのOlivier Blum氏のコメント

AIにおける課題は、スピードとエネルギー効率の双方を大規模に実現することです。そして、Schneider Electricの役割は、エネルギー技術パートナーとして、その変革を可能にし、加速することにあります。エネルギーとAIを結び付けることで、私たちは高性能かつ高効率で持続可能なインフラを実現するための電力およびデジタルの基盤を提供しています。

当社のプレファブリケーション型電力モジュールは、迅速な導入、拡張性、エネルギー最適化を同時に実現するための重要な手段です。ソフトバンクとともに、次世代デジタルインフラ分野における欧州の主要ハブとしてのフランスの地位を強化するこの大規模投資に貢献できることを誇りに思います。