BBIXは、IDCフロンティアと共同で提供する地域分散型国産クラウドサービス「OCX Compute Fabric」(OCF)の拠点として、QTnetが運営する「QTnet 福岡第3データセンター」を追加したことを3月24日に発表した。

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OCFは、BBIXとその子会社であるBBSakura Networksが提供するクラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)を活用し、各地域のデータセンターに分散配置されたクラウド基盤からサービスを提供。顧客の拠点に近接したクラウド環境により、通信コストの大幅な削減と、データ主権を担保した高度なセキュリティの両立を追求している。

今回、BBIXは全国規模での分散配置をめざす取り組みの一環として、九州エリアにおけるOCXの主要接続拠点である「QTnet 福岡第3データセンター」(QD3)にOCFの拠点を2月1日から設置。これにより、九州近郊の企業や自治体は、物理的に近接したクラウド環境へ接続できるようになる。

BBIXは今後も、顧客のDX推進およびBCP(事業継続計画)強化を支援するため、より利便性の高いサービス提供に取り組む。