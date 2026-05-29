電通は5月28日、イグニション・ポイントと共同で、生成AIを活用してクライアントの業務プロセス変革(BPR)を加速させる実践型プログラム「BPR AIワークショップ」の本格提供を開始した。生成AI活用を個人の効率化にとどめず、人とAIの協働による業務そのものの再設計を支援するという。

提供の背景

近年、多くの企業で生成AIの導入が進む一方、部門ごとに分断されたデータや業務構造により、活用が個人の効率化にとどまりやすく、組織全体の業務プロセス変革につながりにくいという課題があるという。

また、従来の「カイゼン」アプローチでは、既存の制約下での最適化に終始し、飛躍的な成果の創出には至りづらいケースも見受けられるとしている。

プログラムの概要

同プログラムでは、ワークショップで現場担当者が発見したAI活用ユースケースを、経営幹部へ提言するまでのプロセスを一気通貫で支援する。組織全体での業務プロセスの変革提言を約1カ月で実現することを目指すという。

具体的には、イグニション・ポイントが持つBPR支援の知見と、電通が培ってきたマーケティングの実践知を掛け合わせて体系化した「独自のコンテキスト設計」を提供し、業務プロセスの再設計を具体化する。コンテキスト設計とは、AIの出力品質を左右する前提情報を高密度に整備し、対話設計に反映する手法だとしている。

両社は今後、同プログラムを起点に、業務特化型AIエージェントの構築やAIオーケストレーター化など、より本格的なトランスフォーメーションの推進も支援していく。クライアントの段階的な業務変革に伴走し、「With AI」による業務効率化と事業成長に貢献していくとしている。