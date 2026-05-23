Windows Centralは2026年5月20日(現地時間)、「The 13 biggest Windows 11 changes from early May - and why these updates matter for how the OS evolves through the rest of 2026｜Windows Central」において、Windows Insider Programから5月に公開されたWindows 11ビルドの注目の変更点を解説した。

本件調査の対象となったチャネルおよびWindows 11ビルドは次のとおり。これらビルドから新機能を取りまとめ、合計13の変更点について解説している。

Experimentalチャネル - ビルド26300.8493、28020.2134、29591、28020.2075、29585、26300.8376、28020.1921、29580、26300.8346

Betaチャネル - ビルド26220.8270、26220.8283

旧Devチャネル - ビルド26300.8276

旧Betaチャネル - ビルド26220.8271

旧Canaryチャネル - ビルド28020.1863、29570

Windows 11の新機能まとめ

Windows Centralが注目したWindows 11の新機能は次のとおり。これら新機能はWindows Insider Programにてテストが開始されており、年内のリリースが期待されている。

ついにタスクバー移動が復活へ

Windows 10までサポートされていたタスクバーの位置設定が、ついにWindows 11に登場する。設定アプリの「個人用設定」→「タスクバー」→「タスクバーの動作」セクションから調整が可能になる。

従来のドラッグ＆ドロップによる位置の変更は未サポート。これについては将来の実装が検討されている(関連記事：「Windows 11、ついに「移動できるタスクバー」復活へ 小型表示にも対応 | TECH+（テックプラス）」)。

「Win＋R」をWindows 11風に刷新

「ファイル名を指定して実行(Win+R)」のデザインが刷新される。WinUI 3ベースの実装に変更され、Windows 11標準のFluentデザインに統一される(関連記事：「Windows 11、「Win＋R」を刷新 Windows 95時代から続くUIを改善 | TECH+（テックプラス）」)。

Windows共有機能をAADユーザーにも拡大

Windows共有シート(アプリ間のコンテンツ共有)における関連アプリの検出およびインストールがAzure Active Directory(AAD)ユーザーに解放された。従来はMicrosoftアカウントを持つユーザーのみ利用可能だったが、今後はAADユーザーにも柔軟な共有エクスペリエンスを提供する。

エクスプローラーの不具合や視認性を改善

エクスプローラーには次の機能の改善および不具合の修正が導入される。

ダークモード時におけるエクスプローラーの点滅問題を修正

「お気に入り」セクションの重複表示を解消

「おすすめ」セクションのサムネイルを鮮明化

詳細表示におけるファイルサイズに新しい単位「MB(メガバイト)」および「GB(ギガバイト)」を追加

アドレスバーが二重バックスラッシュと引用符をサポート

アドレスバーのサジェストが閉じない不具合を修正

Windows SearchやBluetoothなど細かな改善も多数

Windows Centralはこのほかにも、Windows 11の使い勝手を改善する複数の変更点に注目している。

一部機能は5月末にも登場する可能性

これら機能の一部は、早ければ5月末ごろにリリースされるプレビュー更新プログラムに導入される可能性がある。すぐに利用したいユーザーは、Windows Updateの設定で「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」の設定を有効にしておくことが推奨される。なお、段階的なロールアウトが実施される可能性が高く、インストール後もすぐには利用できるとは限らない点に注意が必要だ。