Neowinは5月15日(現地時間)、「Microsoft launches GitHub Copilot app to supercharge agentic development」において、Microsoftがデスクトップ版GitHub Copilotアプリをテクニカルプレビューとして公開したことを伝えた。

GitHub Copilotアプリでは、開発者はコード生成だけでなく、修正提案、テスト補助、プルリクエスト確認、レビュー工程までを単一環境内で一貫して行うことができる。従来のGitHub Copilotがコード補完やチャット支援を中心としていたのに対し、新アプリは開発工程全体を支援する“AIエージェント型”へ進化した点が特徴だ。

新アプリはGitHub連携を軸に据えている点が大きな特徴。統合開発環境（IDE）の拡張機能ではなくネイティブアプリとして提供することで、AIエージェントを活用したソフトウェア開発をさらに加速させることが狙いだ。

GitHub Copilotアプリはコード生成からレビューまでを単一環境で支援する 出典:GitHub

IDE拡張から独立アプリへ、開発全体を支援

Neowinでは、GitHub Copilotアプリが3つの主要な領域に重点を置いていることを取り上げている。1つめは既存のGitHubアーティファクトとの統合で、開発者はGitHubリポジトリのIssue、プルリクエスト、プロンプト、または前回のセッションから作業を開始できる。また、出力の精度を高めるために、Issueの詳細やリポジトリーの状態、レビューコメントなどのコンテキストを取り込めるようになっている。

2つめは各セッションにブランチ、ファイル、会話、タスクの状態などの専用のスペースを設けている点で、これは「集中セッション」と呼ばれている。複数の作業を同時に進めている場合でも、それぞれの作業を明確に区別して管理できるというメリットがある。

3つめは、コードの管理、検証、リリースをすべて1つのアプリで完結できる点だ。アプリ開発のワークフローでは、コードの変更だけで作業が完了するわけではない。変更内容のレビュー、テスト、マージなど、コードの変更後に発生する一連の作業をまとめて管理できるのが、GitHub Copilotアプリの大きな強みとなっている。

GitHub Copilot Pro／Pro+ユーザー向けに先行公開

Microsoftは近年、Copilot関連機能の拡充への投資を強めている。GitHub Copilotアプリの提供もその一環であり、これによってアプリケーション開発におけるCopilotのシェア拡大を狙う。

GitHub Copilotアプリは現在テクニカルプレビューとして公開されており、GitHub Copilot ProおよびPro+のサブスクリプション加入者が早期アクセスに登録できる。また、GitHub Copilot BusinessおよびEnterpriseのユーザーにも順次公開されており、該当するユーザーはGitHub Copilotアプリのリポジトリーから利用を開始できる。