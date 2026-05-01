GitHubは4月27日(現地時間)、「GitHub Copilot is moving to usage-based billing - The GitHub Blog」において、AIサービス「GitHub Copilot」の料金体系を変更し、使用量に応じた課金モデルを導入すると発表した。

チャットやコード生成、エージェント機能などの利用状況に応じてコストが変動する仕組みとなり、開発現場ごとの使い方に応じた柔軟な費用管理が可能になる一方で、ヘビーユーザーにとっては多くのユースケースで実質的な値上げになる。GitHubでは、課金モデル変更の理由として、長期にわたり顧客へのサービスをより安定的に提供するためだと説明している。

GitHub Copilotが従量課金へ 利用量に応じてコスト増の可能性 Photo:PIXTA

Copilotの従量課金とは？AIクレジットの仕組みを解説

新しい課金モデルでは、従来のプレミアムリクエストユニット（PRU）に代わって、新たに「GitHub AIクレジット」と呼ばれる単位が導入される。ユーザーは、GitHub Copilotで利用可能な各モデルのAPIレートに従って、入力、出力、キャッシュされたトークンを含むトークンの使用状況に応じて、このAIクレジットを消費することになる。

現在のサブスクリプションのプランは変更されず、月額料金も従来のまま維持される。各プランには毎月固定のAIクレジットが付与されるため、ユーザーはこのAIクレジットを消費しながらAIサービスを利用する。毎月のAIクレジットを使い切った場合には、追加で必要な分のクレジットを購入できる仕組みだ。

Copilotの料金はいくら？各プランとAIクレジットを比較

各プランの利用料金と付与されるAIクレジットは以下の通り。

GitHub Copilot Pro - 月10ドル（月10ドルのAIクレジットを含む）

GitHub Copilot Pro+ - 月39ドル（月139ドルのAIクレジットを含む）

GitHub Copilot Business - 1ユーザーあたり月19ドル（月19ドルのAIクレジットを含む）

GitHub Copilot Enterprise - 月39ドル/ユーザー（月39ドルのAIクレジットを含む）

新しい課金モデルは2026年6月1日から開始される。月額制のProまたはPro+プランを利用中のユーザーの場合、同日に自動的に新課金モデルに移行するとのこと。年間プランで加入しているユーザーは、プランの有効期限が切れるまでは現在のPRUベースの料金体系が継続され、プラン更新時に新課金モデルに切り替わる。

BusinessおよびEnterpriseに加入中のユーザーについては、移行を支援するため、6月、7月、8月分についてそれぞれ月30ドルおよび70ドルの追加のAIクレジットを得ることができる。

Copilotは実際いくらかかる？ヘビーユーザーの料金イメージ

では、実際の利用ではどの程度のコストがかかるのか。Copilotの新課金モデルでは、月額料金に含まれるAIクレジットを超えた分が追加課金となるため、使い方次第でコストは大きく変わる。

軽い利用（ライトユーザー）

軽いチャット利用や簡単なコード補完が中心であれば、月額に含まれるクレジットの範囲内で収まる可能性が高い。日常的な開発補助として使う程度であれば、追加課金は発生しにくい。

中程度の利用（一般的な開発者）

日常的にチャットやコード生成を活用する場合、クレジット消費は増加する。特に長めのやり取りや複雑な生成を繰り返すと、月途中でクレジットを使い切る可能性がある。

ヘビーユーザー（ここが一番重要）

一方で、エージェント機能や大規模コード生成を頻繁に利用する場合、消費量は大きく跳ね上がる。トークン量に応じて課金される仕組みのため、長時間の自動処理や複雑なタスクを任せるほどコストは増加し、追加クレジットの購入が前提となるケースも出てくる。実際、こうした高負荷な利用ではコスト増が見込まれると指摘されている。

従来は一定料金で使えていた機能でも、今後は利用量に応じてコストが増減するため、「どこまで使うといくらになるのか」を意識した運用が求められる。

なぜ値上げ方向に？GitHubが従量課金に移行した理由

GitHubでは、課金モデルを変更する背景について、生成AIの普及および機能拡張に伴う計算資源コストの増大によって、従来のモデルがすでに持続可能ではなくなったと説明している。高性能モデルの利用は利便性を高める一方で、固定料金では実態に即した費用配分が難しいという課題があった。

利用量ベースの課金は、こうした問題に対応し、サービス提供側と利用側双方にとって持続可能な運用を目指すものといえる。

GitHubは、課金モデルの変更に伴って、管理者向けダッシュボードや利用状況の可視化機能を強化する方針も示している。これにより、企業は予算管理や利用ポリシーの策定をより精緻に行えるようになる。Copilotの導入が進む中で、単なる生産性向上ツールから、組織全体の開発戦略に関わる基盤へと位置づけが変化している点も注目されている。