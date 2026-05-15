Neowinは5月13日(米国時間)、「Windows 11 KB5089549 reportedly failing to install, slowing internet down on certain systems - Neowin」において、Windows 11バージョン25H2および24H2向けの5月のセキュリティ更新プログラム「KB5089549」に不具合が存在する可能性を伝えた。

一部のユーザーは更新プログラムをインストールできないと報告し、インストールに成功したユーザーからはインターネット関連の不具合が報告されたという。

Windows 11向け更新「KB5089549」でインストール失敗などの報告が上がっている

インストール失敗の報告が相次ぐ

KB5089549は5月12日にリリースされた最新のセキュリティ更新プログラムだ。深刻度が緊急(Critical)に分類されている脆弱性の修正を含み、すべてのWindows 11ユーザーにインストールすることが推奨されている。

報告された失敗の内容やエラーコードは同一ではない。報告された失敗の内容やエラーコードは同一ではない。ただし、再起動後に問題に遭遇しているケースが多く、何らかの共通点が存在する可能性がある。

Redditにはインストールに失敗した複数のユーザーから報告が寄せられ、Microsoftへの不満を示すユーザーもみられる(参考：2026-05 Security Update (KB5089549) (26200.8457) - Another failed installation : r/WindowsUpdate)。

筆者はKB5089549を複数台のPCにインストールし、これまでのところエラーには遭遇していない。

Redditの投稿には失敗の原因としてEFIブートパーティションの容量不足を主張し、不要なファイルの削除または容量の拡大で解決可能としているものがある。この主張の真偽は定かでないが、EFIブートパーティションの操作はリスクが高く、失敗するとシステムを起動できなくなる恐れがあるため、この作業の実施は推奨されない。

更新後にネット速度低下の報告も

KB5089549のインストールに成功したユーザーからは、インターネット関連の不具合が報告された。インターネット接続速度が低下し、Webブラウジングおよびアプリのアクセスに大きな影響が出たとしている。

この報告に対しては、独立アドバイザーから解決策が示されている。ネットワーク関連の設定を確認し、ネットワークアダプターを含むすべての設定をデフォルトに戻す提案で、2つのコマンドを実行すると回復する可能性があるという。Neowinも本件については他に報告がないとし、設定に問題がある可能性を指摘している。

なお、報告者はNeowinが記事を掲載した翌日、システムの復元を実施したと投稿。システムを更新プログラムのインストール前に戻したが回復しなかったと述べている。

この報告が事実であれば、原因は更新プログラム以外に存在することになる。更新プログラムが引き金になった可能性は否定できないが、根本的な原因はネットワークインフラおよびその設定にあるとみられる。

Microsoftは問題を認識していない可能性

本稿執筆時点までにこれら不具合に関するMicrosoftの発表は確認されていない。Neowinは「Microsoftは問題を把握していないようです」と述べ、不具合の報告件数が少ない可能性を伝えている。

この不具合に遭遇し、複数回インストールを試みても失敗を繰り返すようであれば、設定アプリの「Windows Update」から更新を一時停止することができる。また、この画面には失敗時のエラーコードなどが表示されており、その情報を頼りに調査を実施するか、またはMicrosoftに問い合わせることが推奨される。