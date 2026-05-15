Microsoftは5月12日(現地時間)、Updated Graphics Driver Publishing Policy: From 4-Part to 2-Part HWID + CHID Targetingにおいて、Windows Update経由で配布する新規グラフィックスドライバーの公開ポリシーの変更を公表した。対象のハードウェアを細かく限定できるようにすることで、ユーザー自身がインストールしたドライバーが意図せず古いバージョンにダウングレードされるのを防ぐ。

最近はWindows Update経由のドライバー配布や制御強化が続いており、その流れの一環とみられる。

Windows Update経由のGPUドライバー配信ルールを見直す

グラフィックドライバーのダウングレード問題とは

GPUドライバーはゲームや生成AI、動画編集などの動作に直結するため、ユーザーがメーカー提供の最新版を手動導入するケースも多い。しかし、Windows Update経由で古いドライバーが適用され、性能低下や不具合につながるケースが指摘されていた（参考記事：Windows 11、最新GPUドライバーを古い版に戻す問題 Microsoftが対策へ）。

Windows Updateでは、ユーザーのPCにインストール済みのデバイスドライバーについて、Windows Hardware Dev Center（HDC）経由で最新バージョンへの自動更新ができるようになっている。しかし、ユーザーがメーカーのWebサイトなどから自前で最新のドライバーを適用している場合、Windows Updateによって意図しないダウングレードが行われてしまうことがある。

現在、Windows Updateはデバイスドライバーのバージョンを特定するために4種類のハードウェアID（HWID）を使用している。それぞれのHWIDに優先度を付け、インストール済みのドライバーよりも優先度の高いものがHDCに追加された場合には、自動でそれを適用する。ダウングレードは、HDCに登録された古いバージョンのドライバーが、ユーザーが自前でインストールした最新ドライバーよりも優先度が高い場合に発生する。

2部構成の新しいポリシー

この問題を解消するために、Microsoftはグラフィックドライバーを特定するための新しいポリシーを発表した。

この新しいポリシーでは、必要に応じてHWIDとコンピューターハードウェアID（CHID）の組み合わせでターゲットのドライバーを指定する。CHIDは機種構成を識別するためのIDであり、特定PC構成へ絞った配布制御に利用されるものだ。CHIDを使うことにより、ドライバーのアップデート対象を特定のシステムに絞り込むことができ、意図しないドライバーの置き換えの削減が可能になるという。

Microsoftは、CHIDはドライバーのINFファイルに含めず、HDCの出荷ラベルとして設定する運用を推奨している。グラフィックドライバーの提供ベンダーは、OEMの承認を得た上で、2部構成のHWIDおよびCHIDを使用して、OEM機器用のドライバーを公開できる。OEM側は、対象機器に対して適切なCHIDが適用されているかを確認する役割を担う。

正式運用は2026年第4四半期以降を予定

Microsoftは、2026年4月から9月までの期間を使って新しいポリシーの試験運用を実施する。本格適用の時期は2026年第4四半期から2027年第1四半期を予定している。

なお、対象となるのは新規デバイス用のドライバーのみで、公開済みの既存ドライバーについては従来のポリシーを継続して適用するとのこと。Microsoftは試験運用期間中に不足事例や特殊条件を収集し、正式導入前に制度の調整を進める方針を示している。