米OpenAIは5月14日（米国時間）、AIコーディングエージェント「Codex」をChatGPTモバイルアプリに組み込むアップデートを発表した。

Codexは、開発環境上でコードの調査、修正、テスト実行、レビューなどを支援するAIコーディングエージェントである。OpenAIによると、Codexの週間利用者数は400万人を超えている。今回のモバイルアプリへの統合により、デスクトップ版のCodexアプリやマネージドリモート環境にスマートフォンから接続し、作業状況の確認や、指示・承認を手元の端末から行えるようになる。

モバイル版は、ChatGPTアプリ対応地域において、iOSおよびAndroid向けにプレビュー版として順次展開されている。無料プランとGoを含むChatGPTの全プランで利用できる。ただし、現時点で接続先となるのはmacOS版のCodexアプリに限られ、Windows版Codexアプリへの接続対応は今後追加される予定である。

OpenAIによれば、ChatGPTモバイルアプリ上のCodexは、単一タスクの遠隔操作や新規タスクの送信にとどまらず、Codexで作業を進めるための本格的なモバイル体験を提供する。

Codexが稼働しているPCまたはマネージドリモート環境に接続すると、アプリはその環境における、アクティブなスレッド、承認待ちの処理、プラグイン、プロジェクトの文脈など、現在進行中の作業状態を読み込む。ユーザーはスマートフォンから、複数のスレッドを横断して作業を確認したり、出力のレビューやコマンド実行の承認を行える。モデルの変更や新しい作業の開始にも対応する。

一方で、ファイルや認証情報、権限、ローカルの開発環境は、Codexが実行されているマシン側に保持される。スマートフォンには、スクリーンショット、ターミナル出力、コード差分、テスト結果、承認依頼などの更新情報がリアルタイムに反映される仕組みである。OpenAIは、信頼済みのマシンをパブリックインターネットに直接公開することなく複数デバイスからアクセスできるようにするため、安全なリレー層を採用していると説明している。

企業利用に向けた機能も拡充した。リモートSSHが一般提供となり、承認済みの依存関係、認証情報、セキュリティポリシー、コンピューティングリソースを備えた既存のマネージドリモート開発環境に、Codexから直接接続できるようになる。デスクトップアプリはSSH設定からホストを自動検出し、リモートマシン上でローカルと同様にプロジェクトの作成やスレッドの実行が可能だ。接続後の環境は同じセキュアリレー基盤を通じて、認可済みの各ChatGPTデバイスから利用できる。これにより、デスクトップで開始した作業をスマートフォンから操作し、長時間にわたる処理を単一マシンに縛られずに継続しやすくなる。

また、CIパイプラインやリリースワークフロー、内部自動化向けにスコープを限定した認証情報を発行できる「Programmatic Access Tokens」、プロンプト内の機密情報スキャンや検証ロジックの組み込み、会話ログの記録などに利用できる「Hooks」も同時に発表された。

リモートSSHおよびHooksは全プランで提供される。Programmatic Access Tokensは、エンタープライズプランおよびビジネスプランで利用可能となる。