Googleは5月12日（米国時間）、イベント「The Android Show: I/O Edition 2026」において、新カテゴリのノートPC「Googlebook」を発表した。Gemini Intelligenceを中心に設計されたAIファーストのPCで、AndroidとChromeOSを融合した新しいコンピューティング体験を提供するとしている。

Googleは公式ブログ「Introducing Googlebook, designed for Gemini Intelligence」において、Googlebookを「Gemini Intelligenceのために一から設計したGoogle初のノートPC」と説明している。Acer、ASUS、Dell、HP、Lenovoなどのパートナー企業と共同開発しており、さまざまな形状やサイズの製品を今秋から投入する予定だという。

一方、Windows Central は、Googlebookを「Windows 11にとって最大級の脅威になる可能性がある製品」と評価している。

Gemini中心で設計されたAIファーストPC

Googlebook最大の特徴は、Gemini Intelligenceを中心に据えたUIおよび操作体系にある。

GoogleはAndroidのアプリ資産やGoogle Playのエコシステム、ChromeOSのブラウザ体験を融合し、AIを前提とした新しいノートPC環境を構築したと説明している。

特徴的な機能として「Magic Pointer」を搭載。マウスカーソルを細かく振動させることでGeminiを呼び出し、選択したウィンドウやコンテンツに応じてAIが提案を行う。

例えば、メール内の日付をクリックして会議を設定したり、画像を選択して合成画像を生成したりできる。AIをOS全体に統合した操作体系が特徴で、Windows 11の「Click To Do」をさらに推し進めたような仕組みとみられている。

AIがウィジェットを自動生成

Googlebookでは、AIによるウィジェット生成機能も搭載する。

ユーザーが自然言語で条件を入力すると、GeminiがGoogleカレンダーやGmail、Google Driveなどと連携した専用ウィジェットを自動生成する。

予定一覧、カウントダウン、フォトフレームなどをデスクトップ上へ自由に配置でき、一般ユーザーでも用途に合わせたウィジェット環境を構築可能としている。

Windows 11でもウィジェット機能は提供されているが、専用アプリや既存ウィジェットへの依存度が高い。GooglebookはAIによってユーザーごとのUIを動的に生成する方向性を打ち出している。

AndroidとChromeOSを融合

Googlebookは、AndroidとChromeOSを融合した新しいPCカテゴリとして位置付けられている。

Googleはスマートフォンとのシームレスな連携も特徴として挙げており、AndroidスマートフォンのアプリやファイルをPC側から直接利用できるとしている。

また、デザイン面では「Glowbar」と呼ばれる虹色のバーを採用。各メーカーから異なるデザインで製品が投入される可能性がある。

本稿執筆時点では、詳細なハードウェアスペックや価格は公開されていない。Googleは2026年秋ごろに製品を発売する予定と明らかにし、詳しい情報は発売に合わせて公開するとしている。