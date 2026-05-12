Microsoftは5月11日(現地時間)、「クイック ステップは、実行できないアクションが含まれている場合、従来の Outlook で淡色表示されます - Microsoft サポート」において、メールクライアントソフト「Outlook」の主要機能である「クイックステップ」（日本語UIでは「クイック操作」）に長期間にわたって不具合が発生していたことを正式に認め、回避策を実施したと発表した。

Outlookのクイックステップ機能とは

クイックステップは、メールの移動や既読化、転送など複数の操作をワンクリックで実行できるOutlookの業務効率化機能。企業ユーザーを中心に広く利用されている。

なぜクイックステップが使えなくなったのか？

このクイックステップ機能だが、今年初めにリリースされたMicrosoft 365 Apps バージョン2512（ビルド19530.20138）にアップデートした後、一部のクイックステップがグレーアウト表示になってしまい処理を実行できなくなるという問題が発生していた。

バージョン2512のリリース後、オンラインフォーラムなどでは多くのユーザーからこの問題に関する報告が相次いだが、約4か月経ってMicrosoftが正式に問題を認めた形だ。

Microsoftによると、この問題はクイックステップ機能にOutlookが「実行できない」と判断したアクションが含まれている場合に発生するという。とくに「メッセージのフラグのクリア」や「カテゴリのクリア」といったフラグ操作とカテゴリー操作を含むクイックステップで発生することが判明している。

Microsoftが正式に対応、回避策も公開

Microsoftの報告では、2026年5月8日にOutlookチームがサービス側で変更を行い、この問題に対処したとのこと。変更を適用するにはOutlookを再起動する必要がある。

サポートページでは、サービス変更を適用できるまでの暫定的な回避策として、クイックステップにキーボードショートカットを割り当てる方法や、Microsoft 365 Appsバージョン2511（ビルド19426.20218）にロールバックする方法、または一時的にWeb版のOutlook Web Access (OWA) を使用する方法も紹介している。

もしもすでにバージョン2511へのロールバックを実施している場合は、対策版のサービス変更を適用するために、再度バージョン2512にアップデートすることが推奨されている。

情報公開の遅れに批判

同様の問題はオンラインフォーラムなどでも多数報告されており、企業ユーザーへの影響は小さくなかったとみられる。Microsoft 365は企業利用が多いだけに、問題発生時の情報公開のあり方にも注目が集まりそうだ。