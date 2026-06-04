Windows 10サポート終了やWindows 11のハードウェア要件をきっかけに、「今のPCをそのまま使い続けたい」と考えるユーザーが増えている。その有力な選択肢として再び注目されているのがLinuxデスクトップだ。本稿では、Windowsに近い操作性を持つKubuntu、AI・開発用途に強いFedora KDE、軽快さと安定性が魅力のLinux Mintを比較し、それぞれの特徴を解説する。

なぜ今、Linuxデスクトップが再び注目されているのか

ここ数年、Linuxデスクトップへの関心が再び高まっている。その背景には、Windows 11のシステム要件の厳格化がある。

Windows 11ではTPM 2.0や比較的新しいCPUが必須となり、性能的には十分使える古いPCでも公式にはアップグレードできないケースが増えた。2025年10月にはWindows 10のサポートも終了し、買い替えを迫られるユーザーも少なくない。

さらに近年のWindowsは、CopilotをはじめとするAI機能の統合が急速に進んでいる。AI活用そのものは歓迎すべき進化だが、一方で「もっとシンプルなOSを使いたい」「余計な機能はいらない」と考えるユーザーもいる。

こうした状況の中で注目されているのがLinuxだ。

Linuxは基本的に無償で利用でき、古いPCでも快適に動作する。とくに中古PCや数年前のノートPCを再活用したいユーザーにとっては有力な選択肢だ。

また、ValveのSteam DeckがLinuxベースで成功したこともLinux普及の追い風となった。以前は「Linuxではゲームができない」という印象が強かったが、現在はSteam Protonの進化によって多くのWindows向けゲームが動作するようになっている。

さらにAIブームもLinux人気を後押ししている。機械学習や生成AIの開発環境はLinuxを前提に設計されていることが多く、NVIDIA GPUやCUDAとの相性も良い。開発者や研究者だけでなく、ローカルAIを試したい一般ユーザーもLinuxに関心を持つようになっている。

こうした複数の要因が重なり、2025年から2026年にかけてLinuxデスクトップは再び存在感を高めつつある。

KDE Plasmaが「Windowsユーザー向け」として再評価される理由

Linuxデスクトップ環境にはさまざまな種類が存在するが、Windowsユーザーの移行先としてとくに評価が高いのが「KDE Plasma」というデスクトップ環境だ。

KDE Plasmaは画面下部のタスクバー、スタートメニュー風ランチャー、システムトレイなど、Windowsと似た操作体系を採用している。

GNOMEのように独自思想を強く打ち出したデスクトップ環境と比較すると、Plasmaは従来型のデスクトップUIを重視している。そのためWindowsから移行した直後でも迷いにくい。

スクリーンショットサンプル - 引用：KDE.org

スクリーンショットサンプル - 引用：KDE.org

また、Plasmaはカスタマイズ性が高いことでも知られる。パネル位置の変更、テーマ変更、ウィンドウ動作の調整など、多くの設定をGUIから行える。

2024年に登場したPlasma 6では、Wayland対応の強化やパフォーマンス改善が進み、安定性も大きく向上した。以前は「高機能だが少し不安定」という評価もあったが、現在では完成度の高いデスクトップ環境として評価されている。

WindowsユーザーがLinuxへ移行する場合、まずKDE Plasma搭載ディストリビューションを検討する価値は高い。

Kubuntu - Windowsユーザーが最初に試したい定番Linux

KubuntuはUbuntuをベースにKDE Plasmaを採用したディストリビューションだ。

最大の強みはUbuntu系であることだ。Linux初心者向け情報の多くはUbuntuを前提に書かれており、日本語情報も圧倒的に豊富だ。トラブルが発生した際も検索で解決策を見つけやすい。

ソフトウェア対応も広い。Google Chrome、Visual Studio Code、Steam、Discordなど主要なアプリケーションはほぼ問題なく利用できる。

なお、Linux移行を検討する際はWindows専用アプリの有無を確認しておきたい。WebブラウザやOffice互換ソフト、開発ツールは代替手段が豊富だが、一部の業務アプリや専用ソフトは利用できない場合がある。

また、Ubuntu系のPPAやSnapパッケージを利用できるため、アプリ導入も比較的容易だ。

スクリーンショットサンプル - 引用：kubuntu.org

見た目もWindowsに近い。初期状態のタスクバー配置やメニュー構成はWindowsユーザーにとって違和感が少なく、「Linuxを覚える」というより「Windowsの延長で使う」感覚に近い。

安定性も高く、LTS(Long Term Support)版を選べば長期間安心して利用できる。

一方で、最新技術の導入速度は比較的穏やかだ。最先端のWayland機能や新しいドライバーをいち早く使いたいユーザーには物足りない場合もある。

しかし総合的に見ると、「Linuxを初めて使う」「Windowsから移行したい」というユーザーには最も無難で失敗しにくい選択肢といえる。

Fedora KDE - AI開発や最新技術を試したい人向け

Fedora KDE Plasma Desktop (以降、Fedora KDE)は、FedoraとKDE Plasmaを組み合わせたディストリビューションだ。

FedoraはRed Hat系ディストリビューションの中核であり、新しいLinux技術を積極的に採用することで知られている。Waylandへの移行も早く、最新のカーネルやMesaドライバーも比較的迅速に提供される。そのため新しいハードウェアとの相性が良い。AI開発やコンテナ開発を行うユーザーにも人気が高い。

DockerやPodman、Kubernetes関連ツールとの親和性が高く、クラウドネイティブ開発環境を構築しやすい。企業システムで広く使われるRed Hat Enterprise Linuxとの系譜を持つため、業務用途との接続性も高い。

スクリーンショットサンプル - 引用：fedoraproject.org

NVIDIA GPU利用者にも魅力がある。RPM Fusionを利用することで比較的新しいドライバーを導入でき、CUDA開発環境も構築しやすい。

近年はローカルLLMや画像生成AIを動かすユーザーが増えているが、そのような用途でもFedoraは有力候補となる。

欠点としては、Ubuntu系ほど初心者向け情報が多くない点が挙げられる。またリリースサイクルが短いため、定期的なアップグレードを前提としている。

それでも「最新技術を使いたい」「AIや開発用途を重視したい」というユーザーには魅力的な選択肢だ。

Linux Mint - 「Windows 7的」な安心感を求める人向け

Linux Mintは長年にわたり初心者向けLinuxとして高い人気を維持している。最大の特徴はシンプルさだ。標準採用されるCinnamonデスクトップは、Windows 7時代の操作感に近く、余計な要素が少ない。パソコンを道具として使いたいユーザーにとって扱いやすい環境だ。

また軽量性にも優れている。最新の高性能PCはもちろん、数年前のノートPCや中古PCでも快適に動作する。Windows 11では重く感じる環境でも、Linux Mintなら軽快に利用できるケースは多い。

スクリーンショットサンプル - 引用：linuxmint.com

アップデート方針も保守的で安定重視だ。急激な仕様変更が少なく、一度構築した環境を長く維持しやすい。

その一方で、見た目や技術面ではやや保守的だ。KDE Plasmaほどの高機能性やカスタマイズ性はなく、最新技術の導入速度も速くない。しかし「パソコンは仕事やネット閲覧に使えれば十分」「安定して動くことが最優先」というユーザーには魅力的な選択肢だ。

Linux Mintが長年支持されている理由は、最新機能を追い求めないことにある。近年のWindowsや一部Linuxディストリビューションでは新機能追加やUI変更が頻繁に行われるが、Mintは一貫して「従来型デスクトップ」を重視している。Web閲覧や文書作成、動画視聴といった日常用途が中心であれば、最もストレスなく使えるディストリビューションの一つだ。

結局どれがおすすめ？ 用途別に選び方を整理

3つのディストリビューションにはそれぞれ明確な個性がある。

まず、Linux初心者であればKubuntuが最有力候補となる。Ubuntu系の豊富な情報量とWindowsライクな操作性を両立しており、移行時のストレスが少ない。

AI開発やプログラミング、コンテナ運用を重視するならFedora KDEが向いている。最新技術との親和性が高く、将来的な拡張性にも優れる。

「AI機能はいらない」「Windows 7のようなシンプルなPC環境を長く使いたい」というユーザーにはLinux Mintが向いている。

Windowsらしさを重視するならKubuntu、最新技術を重視するならFedora KDE、安定性と軽さを重視するならLinux Mintという整理で考えると分かりやすい。迷った場合は、以下の表を参考に選ぶとよいだろう。

こんな人におすすめ おすすめ とにかく失敗したくない Kubuntu Windowsに近い操作感が欲しい Kubuntu AI開発やプログラミングをしたい Fedora KDE 最新技術を積極的に使いたい Fedora KDE Windows 7風の使い勝手が好き Linux Mint 古いPCを延命したい Linux Mint

Windows 10終了でLinux移行は現実的な選択肢になるか

2026年に向けてLinuxデスクトップ利用者は増加する可能性が高い。

Windows 10サポート終了の影響は大きく、多くのユーザーがOSの選択を迫られている。従来ならWindows PCへの買い替えが当然だったが、現在はLinuxという現実的な代替案が存在する。

Steam Deckの成功により、Linuxは一般ユーザーにとっても身近な存在になった。AI開発やローカルLLMの普及もLinuxへの追い風となっている。もちろん依然としてWindows専用ソフトや企業向け業務システムの壁は存在する。しかしWebアプリ化の進展やクロスプラットフォーム化によって、その障壁は年々小さくなっている。

Linuxへの移行は決して万人向けではない。しかし、Windows 11への移行が難しいPCを活用したい場合や、よりシンプルな環境を求める場合には有力な選択肢となる。まずはLive USBなどで試してみることから始めてみるのもよいだろう。