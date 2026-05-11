Windows Centralは5月7日(米国時間)、「We uncovered a major Windows 11 performance upgrade Microsoft is testing, and it could make the OS feel noticeably faster｜Windows Central」において、Windows 11に新たな高速化手法「低遅延プロファイル(Low Latency Profile)」が導入される可能性を伝えた。

この機能は、特定のアプリ、システムフライアウト、コンテキストメニューを開く際にCPU周波数を一時的に引き上げ、操作時のレスポンスを改善する仕組みとされる。

Windows Centralによると、この機能を有効にした場合、EdgeおよびOutlookの起動時間は最大40%、スタートメニューやコンテキストメニューの表示時間は最大70%短縮されるという。瞬間的なパフォーマンス向上機能だが、Windows 11の操作感を改善する有望な取り組みとして注目されている。

Windows 11で新たな高速化機能「低遅延プロファイル」のテストが進められている 出典：Microsoft

なぜ速くなる？ “負荷を予測してCPUを先回り加速”

近年のCPUは、消費電力を抑えるため、負荷が低いタイミングではCPUクロックを引き下げる省電力機能を搭載している。Windowsもこの仕組みに対応しており、負荷に応じてCPUクロックを段階的に変化させることで、電力効率を高めている。

しかし、従来のWindowsは負荷が上がってからCPUクロックを引き上げる仕組みだったため、急激に負荷が高まる場面では「動作のもたつき」につながる可能性があった。

今回明らかになった「低遅延プロファイル」は、この課題を改善する取り組みとされる。アプリ起動やメニュー表示など、負荷上昇が予想されるタイミングでCPU周波数を事前に引き上げることで、レスポンスを改善するという。コンテキストメニューの表示時間は最大70%短縮されるという。瞬間的なパフォーマンスの向上機能だが、Windows 11の操作感を改善する有望な取り組みと評価されている。

バッテリー寿命や発熱への影響は軽微

低遅延プロファイルはWindows 11のパフォーマンス改善を目指す「Windows K2」プロジェクトの一環とされる(参考：「Windows 11、2026年に大幅改善へ “遅い・不安定”を解消する9つの変更点 | TECH+（テックプラス）」)。

懸念点は、性能向上に伴う消費電力の増加だ。しかしWindows Centralは、バッテリー寿命や発熱への影響は軽微としている。

もっとも、現在は初期のテスト段階にあり、正式リリースまでに仕様が変更される可能性もある。また、サードパーティアプリにどこまで恩恵があるのかは明らかになっていない。それでも、Windows 11で長らく指摘されてきた“もっさり感”の改善につながる可能性があり、今後の動向が注目される。