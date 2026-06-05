米Microsoftは年次開発者会議「Build 2026」において、Windows向けコマンドラインツール群「Coreutils for Windows」の提供を開始した。LinuxやmacOSで利用されているコマンドをWindowsネイティブアプリとして利用できるようにするもので、開発者向け環境の強化策の一環として提供される。

Microsoftによると、LinuxやmacOS、WSL(Windows Subsystem for Linux)、コンテナ環境、Windowsの間で同じコマンドやスクリプトを利用できるようにすることが目的だという。

Microsoftは「Coreutils for Windows」を公開し、Linuxで広く利用されるコマンド群をWindows上で利用できる環境の整備を進めている

WindowsでLinuxコマンドを利用可能に

Coreutils for Windowsは、Linuxで広く利用されているGNU Coreutils相当のコマンド群をWindows向けに提供するプロジェクトだ。

MicrosoftはRustで実装されたuutilsをベースに、findutilsやgrepなどを含めたパッケージとして提供している。これにより、LinuxやmacOSで利用しているコマンドやスクリプトをWindowsでもほぼ同じ感覚で利用できるようになる。

インストールはWindows Package Manager(winget)から実行できる。

winget install Microsoft.Coreutil

今回のCoreutils for Windowsは単独の発表ではない。

MicrosoftはBuild 2026で、Windowsを開発者向けプラットフォームとして強化するため、以下も発表している。

Linuxコンテナを利用可能にする「WSL Containers」

AIエージェントと連携する「Intelligent Terminal」

開発環境を迅速に構築する「Windows Developer Configurations」

近年、MicrosoftはWSLやWindows Terminal、WinGetなどを継続的に強化しており、Linux開発者やAI開発者がWindows上でそのまま作業できる環境整備を進めている。今回のCoreutils for Windowsもその流れに位置付けられる。

互換性には課題も

一方で、Coreutils for Windowsは現時点では完全な互換環境ではない。

Microsoftは公式ドキュメントで、Windows固有の制約による互換性問題が存在すると説明している。例えば改行コードの違い、POSIXシグナルとの非互換、/dev/nullの欠如などが挙げられている。

また、PowerShellやコマンドプロンプトの組み込みコマンドと名前が競合するケースもある。さらに、awkやsedは含まれておらず、chmodやddなど一部コマンドは意図的に提供対象外となっている。

Microsoftは「GitHub - microsoft/coreutils: Coreutils for Windows: Installer & Packaging · GitHub」でプロジェクトをオープンソースとして公開しており、今後も改善を進めるとしている。