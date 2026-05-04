CanonicalがUbuntuへのAI機能導入方針を明らかにした。音声認識やテキスト読み上げといったアクセシビリティ機能の強化に加え、トラブルシューティングや自動化を担うエージェント型AIの実装も検討されている。一方で、ユーザーの間ではプライバシーや動作の透明性を巡る懸念が広がっている。本稿では、Ubuntuに何が変わるのか、そしてなぜ不安の声が上がっているのかを整理する。

UbuntuにAIが入ると何が変わる？

Canonicalは4月27日(現地時間)、Ubuntuの公式フォーラムへの投稿で、Ubuntuへの将来的なAI機能の導入方針を明らかにした。

この発表では、AI音声認識やテキスト読み上げといったアクセシビリティツールだけでなく、トラブルシューティングや自動化などのタスクを実行するためのエージェント型AI機能なども追加予定であることが示された。

なぜユーザーは反発している？主な懸念点は何か

ユーザーの間で特に多く挙がっているのは、「AIがバックグラウンドで常時動作するのではないか」という点や、「知らないうちにデータがクラウドに送信されるのではないか」というプライバシーへの不安だ。

Canonicalのこの方針に、フォーラムではユーザーからさまざまな賛否の声が寄せられている。否定的な意見としては、AIがバックグラウンドで常時動作するのではないかという懸念や、あるいはユーザーの知らないところでクラウドにデータが送信されるのではないかといったプライバシー面への不安の声が目立つ。

また、「AIを完全に無効化する手段（キルスイッチ）を用意する必要がある」といった声も挙がっている。利便性の有無に関係なく、AI機能そのものが不要だというユーザーも少なくない。そのようなユーザーのために、AIを使わないという選択肢を提供するべきだという主張である。

UbuntuのAIはどのように動く？「明示的AI」と「暗黙的AI」とは

CanonicalのJon Seager氏は、この数週間でUbuntuにおけるさまざまな種類のAI導入に向けたフレームワークの開発に着手したと明かした。その中心にあるのは、「明示的なAI」と「暗黙的なAI」という概念だという。

暗黙的AIとは、AIを活用して既存のOS機能を強化することを指す。例えば、音声認識や音声合成といった機能は、LLM（大規模言語モデル）を利用することによって、最小限のデメリットで飛躍的に性能を高めることができる。

一方で、新たなワークフローを実現するエージェント型AIは、明示的AIに該当する。具体例としては、新しいドキュメントやアプリケーションの作成、トラブルシューティングの自動化、ターゲットを絞った日々のニュース速報の作成などが挙げられている。

AIは勝手に動く？無効化やプライバシー設定はどうなる

AI機能は常時バックグラウンドで動作するものではなく、ユーザーが特定の機能を利用した場合にのみ動作する設計になると説明されている。

これらの批判の声に対して、Seager氏は追加のコメントで、AI機能は特定の機能を利用した場合にのみ動作するものであり、目的なくバックグラウンドでモデルが稼働し続けることはないと補足した。

また、AI機能を無効化するキルスイッチは設けられないものの、これらの機能はSnapとして提供されてサンドボックスによる権限制御が行われるほか、ユーザー自身が利用可否を選択できる設計になると説明している。

さらに重要な点として、AI機能は厳格なオプトイン方式のプレビュー機能として段階的に導入される計画であることも示された。

クラウド連携についても、デフォルトでは行われず、ローカルモデルによる推論を基本とする方針を明確にした。クラウド連携はCanonicalの計画には含まれておらず、もしユーザーがクラウドを利用したい場合には、自身で明示的な設定と認証情報の提供が必要になるとのことだ。

UbuntuのAI機能はいつから使える？

Seager氏が紹介したAI機能は、現行のUbuntu 26.04 LTSには含まれておらず、今後数カ月の開発を経て実装が検討される段階にある。

まずUbuntu 26.10で任意参加型のプレビューとして提供され、その後のリリースでは初期セットアップ時に有効化の選択が行えるようになる見込みだという。