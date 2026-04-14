XDAは4月10日(米国時間)、「France's government is ditching Windows for Linux, calling US tech dependence a strategic risk」において、フランス政府が従来のWindows中心のIT環境から脱却し、Linuxを基盤としたシステムへの段階的な移行を決定したと報じた。

今回の動きは、デジタル主権の確保、コスト抑制、セキュリティ向上を主な目的とするもので、欧州におけるIT政策の方向性を示しているといえる。

フランス政府はなぜWindowsをやめLinuxに移行するのか

フランス政府はこれまでも、機密情報の保護やシステムの柔軟性を高めるため、クローズドな商用OSからオープンソースソフトウェア（OSS）への移行を模索してきた。今回の発表は、その動きを決定づけるものだ。同国の省庁間デジタル局（DINUM）は、欧州連合外、とりわけアメリカの技術から離脱する方針を明確にしており、その重要な要素の一つとしてWindowsからLinuxへの移行を打ち出した。

この背景には、海外企業が提供するソフトウェアに依存することで生じるリスクへの懸念がある。データ管理やセキュリティの観点から、自国で制御可能な技術基盤の整備が求められている。また、ライセンス費用の削減も重要な要因であり、長期的な財政負担の軽減につながることも期待されている。XDAでは、情報筋の話として、DINUMはOSだけでなくすべての技術に欧州域外の技術からの脱却を目指す意向だと伝えている。

フランス政府のLinux移行、何が課題になるのか

一方で、移行には課題も存在する。既存の業務アプリケーションとの互換性の確保や、職員への教育、サポート体制の整備などが必要となる。とくに長年Windows環境に依存してきた組織では、運用変更に伴う混乱を回避する工夫が求められることになる。

フランスの決定は欧州のIT政策にどんな影響を与えるのか

それでもフランス政府は、オープンソースを軸としたIT戦略が将来的な柔軟性と持続性を高めると判断している。DINUMは各省庁に対して、2026年秋までに独自の移行計画を策定するよう指示したという。

欧州諸国では、フランス以外にも特定ベンダーへの依存を排除する動きが広まりつつある。そうした中、フランス政府の今回の発表はきわめて注目度が高いものであり、他国の政策に影響を与える可能性もある。欧州全体でオープンソースへの期待が高まれば、ITインフラの勢力図が大きく変わることになるだろう。

日本でも同様の動きは起きるのか

日本においても、フランスのようにWindows依存から脱却し、Linuxをはじめとするオープンソースへ移行する動きが広がる可能性はある。ただし、現時点では欧州ほど急速に進むとは考えにくい。

背景には、日本の行政機関や企業が長年にわたりMicrosoft製品を中心とした環境に強く依存してきた事情がある。業務システムや文書フォーマット、運用フローがWindowsを前提に構築されており、OSの変更は単なる技術的な置き換えにとどまらず、業務全体の見直しを伴うためだ。

一方で、変化の兆しも見え始めている。政府はデジタル庁を中心にクラウド活用や標準化を進めており、特定ベンダーへの依存を見直す議論も徐々に広がっている。安全保障やデータ主権の観点から、海外企業の技術に依存するリスクを指摘する声も増えている。

また、生成AIの普及も状況を変える可能性がある。AI基盤の多くはLinuxを前提としており、企業や行政がAI活用を本格化させるほど、オープンソースを含めた技術選択の見直しが避けられなくなるためだ。

もっとも、日本ではコスト削減だけを目的とした移行は進みにくい。運用の安定性やサポート体制が重視される傾向が強く、既存環境との互換性を維持しながら段階的に移行するアプローチが現実的とみられる。

日本でも同様の動きが広がる可能性はあるが、その形はフランスとは異なる。全面的な脱Windowsではなく、AIやクラウドといった領域から、静かに依存構造が変化していくことになりそうだ。