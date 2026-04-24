メール作成や設定変更など、日々のパソコン作業に時間を取られていないだろうか。

Windows 11ではAIアシスタント「Microsoft Copilot」により、こうした“面倒な作業”を大幅に効率化できる。文章の下書きや要約、設定操作の補助など、やりたいことを伝えるだけで処理が進む環境が整いつつある。ただし、すべてを任せられるわけではなく、適切な使い方を理解することが重要だ。

本稿では、Windows 11のAIで何ができるのか、実務でどこまで使えるのかを具体例とともに解説する。

Windows 11のAIで何ができる？できることをまとめて解説

結論：Windows 11のAIは「文章作成・要約・設定操作の補助」を担い、“やりたいことを伝えるだけで作業が進む環境”を実現する。

基本として押さえておきたいのは、「Windows 11のAIは何をしてくれるのか」という全体像だ。Copilotは単なるチャットツールではなく、OSや各種アプリと連携してユーザーの操作を補助する存在だ。

Copilotアプリ

従来のパソコンでは、「操作方法を覚えること」が前提だった。どの設定がどこにあるのか、どのアプリで何ができるのかを理解していなければ効率的に使えなかった。しかしWindows 11では、「やりたいことをそのまま伝える」だけで処理が進む。

具体的には以下のようなことが可能だ。

文章の作成・要約・書き直し

設定変更の誘導

作業の簡略化・自動化

例えば、「この文章を短くまとめて」と指示すれば要約され、「画面を見やすくしたい」と言えば適切な設定が提示される。このように、ユーザーの意図を理解して補助するのがWindows 11のAIの本質だ。

また、Snipping Toolやフォトなどの標準アプリと組み合わせることで、スクリーンショットからの文字抽出や画像整理なども効率化できる。AIは単独で使うよりも、既存機能と組み合わせることで真価を発揮する。

Windows 11のAIでメール作成はどこまで自動化できる？実用性を検証

結論：メールの下書き作成や文章の整形はほぼ自動化でき、作業時間は大幅に短縮できる。

文章作成は時間と労力を要する作業だが、Windows 11のAIを使えば大部分を効率化できる。「ゼロから書く」作業と「整形する」作業において効果が大きい。

音声入力との組み合わせ

Windows 11には標準で音声入力機能が用意されている。

「Windowsキー + H」で起動

話した内容がそのままテキスト化

これにより、タイピングの負担を大きく減らせる。

AIによる文章整形

音声入力や手入力で作成した文章をCopilotに渡し、次のように指示する。

「ビジネスメールとして整えて」

「簡潔にまとめて」

「丁寧な表現に書き直して」

これだけで自然な文章に整形される。

Copilotにメール文章の推敲を指示する

整形後のメール文章

メール返信の効率化

メール対応も大きく効率化できる。例えば、以下のような指示が可能だ。

「この内容に対する返信を作成して」

「断りのメールに書き直して」

「要点だけ短くまとめて返信文を作って」

これにより、メール1通あたりにかかる時間が大幅に短縮される。

標準アプリとの連携

メモ帳で下書きを作り、Outlookで送信する、といった流れを組み合わせれば、作業全体がスムーズになる。重要なのは、「完全に任せる」のではなく、「下書きをAIに任せる」ことだ。この使い方が最も実用的だ。

Windows 11のAIで設定変更はどこまでできる？操作は本当に簡単になるのか

結論：設定変更そのものは自動化されないが、目的の項目への誘導が高速化され、操作の手間は大きく減る。

Windowsの設定変更は、項目が多く階層も深いため、目的の場所にたどり着くまでが面倒だった。この問題もAIで効率化できる。ただし、AIが直接設定を変更するのではなく、該当箇所へ素早く誘導するという形になる。

従来の操作

例えば、Bluetoothをオンにする場合、以下の手順が必要だった。

設定アプリ

Bluetoothとデバイス

Bluetooth → オン

AIを使った操作

Copilotを使えば、以下のように入力するだけでよい。

「Bluetoothをオンにして」

「画面を明るくして」

「ダークモードに変更して」

CopilotにBluetoothをオンにするように指示する

Bluetoothがオンにするための設定アプリ画面を開くリンクが表示される

設定アプリは該当ページが表示される

仕組み

Copilotは該当する設定項目を提示し、実際の変更は設定アプリが行う。このため、安全性や安定性は従来通り維持される。

効率化の本質

この機能の価値は、「操作手順を覚えなくてよい」という点にある。ユーザーは「何をしたいか」だけを考えればよく、「どうやるか」はAIが補助する。

細かな設定変更を頻繁に行うユーザーほど、この恩恵は大きい。

Windows 11のAIは仕事で使える？向いている業務・向かない業務を整理

結論：定型的な作業や下書き生成には有効だが、最終判断や高精度が求められる業務は人間の確認が不可欠。

最終的な結論として重要なのは、「実務で使えるかどうか」だ。これは使い方次第であり、適切に使えば十分に実用的だ。

向いている業務

Windows 11のAIは、以下のような作業で効果を発揮する。

情報整理(要約・抜粋)

文書作成(下書き・整形)

日常的な設定操作

これらは「繰り返しが多い」「ある程度パターン化されている」という特徴を持つ。

向いていない業務

一方で、次のような作業はAI単独では難しい。

最終判断を伴う業務

正確性が厳しく求められる業務

高度な専門知識が必要な分析

AIはあくまで補助ツールであり、意思決定を完全に任せるものではない。

実務での最適な使い方

Windows 11に搭載されているAI機能で、最初に取り組んで効果的なのは、次のような役割分担だ。

AI：下書き・検索・要約

人間：確認・判断・修正

この形を取ることで、作業時間を削減しつつ品質も維持できる。

まとめ：Windows 11のAIはどこまで使える？活用のポイント

Windows 11のAIは、すべてを自動化する魔法のツールではない。しかし、「面倒な部分」を確実に削減する力を持っている。

書く手間を軽くする

操作の手順を短縮する

これらを積み重ねることで、日々の作業効率は大きく向上する。

重要なのは、「全部任せる」のではなく、「面倒な部分だけ任せる」ことだ。このスタンスで使えば、Windows 11のAIは確実に仕事の生産性を高める存在になる。

まずは文章整形といった身近な作業から試し、徐々に活用範囲を広げていくとよい。それが、AI時代のWindowsの入りやすい最初の一歩だ。

Windows 11のAIのリスクは？セキュリティや制限事項を解説

結論：利便性は高い一方で、アクセス制限やセキュリティ配慮が必要であり、現時点では利用範囲に制約がある。

Copilotはまだ発展途上であり、リスクとのバランスを取ることも課題になっている。例えば、執筆時点ではCopilotはローカルファイルシステムのファイルに関しては自由にアクセスすることができない。ローカルのファイルを自在に検索できるようになってほしいが、それを許可するとサイバーセキュリティ上のリスクが生じる。便利だからといって簡単には許可できない。

現状、ファイルの検索といった操作は許可したOneDrive経由など、クラウドストレージに関しては可能といった状態にある。

また、どこまでAI機能を活用するかは、Microsoftがユーザーの反応を見ながら進めているところがある。Microsoftは全面的にAIを推進する姿勢を見せているが、この姿勢に対して強い嫌悪感を示すユーザーが少なくない。そのため、Microsoftは実際にAIの機能導入の見送りや先送り、または名称を変更して批判を回避する動きを見せている。まだまだ発展途上であり、関連機能が頻繁に変更されている。

しかし、今後さまざまな業務がAIを活用する、または、依存することになるのは時間の問題であるように見える。早い段階でこの技術の特性を理解し、適切に活用すること、これが建設的な方法であり、現在取り組むべきことだ。