Windows 11には、表向きにはあまり強調されていないものの、実用性の高いAI機能がいくつも標準で搭載されている。これらは追加ソフトなしで使えるにもかかわらず、使いこなせば作業効率を大きく引き上げられる“隠れた武器”だ。

本稿では、Windows 11に標準で備わるAI関連機能の中から、とくに実用性の高い5つを厳選し、具体的な使い方と活用シーンを紹介する。

Windows 11のライブ字幕とは？音声をリアルタイムで文字化する方法

ライブ字幕を使えば、動画や会議の音声をリアルタイムでテキスト化できる。

Windows 11の「ライブ字幕」は、PCから再生される音声をリアルタイムで字幕化する機能だ。動画、オンライン会議、音声ファイルなど、あらゆる音声に対応するという特徴がある。

使い方は次のとおり。

「設定アプリ」→「アクセシビリティ」→「字幕」を開く

「ライブ キャプション」をオンにする

初回のみ言語ファイルをダウンロードする

初回のみ言語ファイルをダウンロードする

言語ファイルをダウンロード中

これだけで、画面上部に字幕ウィンドウが表示される。

この機能を使うことで、例えば次のような活用を実現できる。

英語動画の理解補助

会議内容の聞き逃し防止

イヤホンなしでの動画視聴

この機能が優れているのは、クラウドではなくローカル処理で動作する点だ。ネット接続が不安定な環境でも安定して使える。また、プライバシー面でも安心感がある。

Windows 11の音声入力はどこまで使える？句読点自動入力の使い方

音声入力は句読点も自動で補完され、話すだけで自然な文章を作成できる。

Windows 11の音声入力は、単なる音声→テキスト変換にとどまらない。AIによる文脈理解を活用し、「句読点を自動挿入」できる。

使い方は次のとおり。

キーボードで「Windowsキー + H」を押す

設定(ギアのアイコン)から「句読点の自動化」を有効化

マイクをオンにして話す

汎用的な音声入力を活用すると、例えば次のようなことができる。

メールや記事の下書き作成

長文入力の効率化

アイデア出しのスピード向上

例えば、「今日は会議があるので資料を準備する必要があります」と話すだけで、「今日は会議があるので、資料を準備する必要があります。」と自然な文章になる。

タイピングが苦手な人だけでなく、タイピングが難しい場面でテキスト入力を行いたいときにも有効な機能だ。

Windows 11でOCRは使える？画像の文字を抽出する方法

Snipping Toolを使えば、画像やPDFの文字を簡単にテキスト化できる。

Windows 11では、標準アプリだけで画像内の文字をテキストとして抽出できる。とくに便利なのが「Snipping Tool (切り取りツール)」のOCR機能だ。

使い方は次のとおりだ。

「Windowsキー + Shift + S」でSnipping Toolを起動

Snipping Toolで対象を選択

「Text Extractor」を使い、画像からテキストを選択

Snipping Tool

これだけで、画像内の文字がクリップボードにコピーされる。

情報としての文字はあるものの、フォーマットが画像になっているとか、テキストデータを含まないPDFデータになっているということもある。Snipping Toolを使うことで、こうしたデータに対しても次のような活用ができるようになる。

PDFや画像のテキスト再利用

Webページのコピー不可部分の抽出

紙資料のデジタル化

OCR精度はとても高く、日本語でも実用レベルに達している。わざわざ外部のOCRソフトを使う必要がない点は見逃せない。

Windows 11のCopilotは何ができる？実用的な使い方を解説

Copilotは文章作成や要約だけでなく、設定操作なども自然言語で実行できる。

Windows 11に統合されたMicrosoft Copilotは、チャットAIとして知られているが、“OS操作の補助”としても活用できる。

基本操作は次のとおり。

タスクバーのCopilotアイコンをクリックするか、「Windowsキー + C」で起動する

チャットで指示を出す

例えば次のような使い方ができる。

「このファイルを要約して」→内容整理

「この文章をビジネスメール風に」→文章変換

「ダークモードにして」→設定変更(対応環境のみ)

CopilotでWindows 11の設定を操作

Copilotは単なる検索代替ではなく、「作業の代行」に近い役割を持つ。例えば、長文の資料を貼り付けて「要点を3つにまとめて」と指示するだけで、短時間で整理された情報が得られる。

アプリ操作や設定変更も自然言語で指示できるため、初心者ほど恩恵が大きい。

EdgeのAI機能とは？Webページの要約・調査を効率化する方法

EdgeのAI機能を使えば、Webページの要約や情報整理を効率化できる。

標準WebブラウザであるMicrosoft Edgeにも、AI機能が組み込まれている。とくに「Copilot in Edge」は、調べ物の効率を大きく変える。

主な機能は次のとおりだ。

ページ要約

質問応答

文章生成

次のような活用が可能だ。

長文記事の要点把握

英語ページの理解

調査の時短

閲覧しているWebページの要約生成を指示

例えば、英語のニュース記事を開いて「この記事の要点は？」と質問するだけで、重要なポイントが日本語で整理されて返ってくる。これにより、英語が苦手な人でも情報収集の幅が大きく広がる。

Windows 11のAI機能は本当に使える？活用するメリット

これら5つの機能に共通しているのは、「新規インストール不要」である点だ。つまり、Windows 11を使っているだけで、すでに高度なAI環境を手にしていることになる。

ライブ字幕 → 情報の取りこぼし防止

音声入力 → 入力効率の向上

OCR → 情報の再利用

Copilot → 作業の自動化

Edge AI → 情報収集の高速化

いずれも日常的な作業に直結する機能であり、使うかどうかで生産性に大きな差が出る。とくにCopilotとEdgeの連携は、今後さらに進化していく可能性が高く、“使い慣れること自体”がスキルになる領域だ。

Windows 11は単なるOSではなく、「AIを前提とした作業環境」に進化している。今回紹介した機能を活用し、その恩恵を最大限に引き出してほしい。