Windows 11に標準搭載されているCopilotを使えば、追加のサブスクリプション契約なしでも、日常的なExcel作業をかなり効率化できる。では、実際にどこまでAIに任せられるのか。本稿では、無料で使える範囲に限定し、「どこまで自動化できるのか」を具体的に検証した結果をまとめる。

結論

・Excel作業の完全自動化はまだ難しい

・関数作成やデータ分析の設計はAIで大幅に効率化できる

・操作や最終判断は人間が行う必要がある



ExcelはAIでどこまで自動化できる？無料Copilotで検証

Windows 11に標準搭載されているCopilotは、無料でもExcel作業の効率化に活用できる。ただし、Excelそのものを自動操作できるわけではない。

そのため、現時点で可能なのは「作業の代行」ではなく、「作業の補助」だ。具体的には、次のような工程をAIが支援できる。

関数の生成・説明

データ整理の手順提案

分析の方向性の提示

VBAやマクロの下書き生成(※実行は手動)

例えば、「売上データから月別合計を出したい」と入力すれば、必要な関数や手順を自然言語で提示してくれる。これにより、「調べる時間」がほぼゼロになる。

CopilotにExcelの関数の使い方を聞く

CopilotによるIFSUM関数の説明

つまりAIは「作業者の代わり」ではなく、「優秀なアシスタント」として機能する。

Excel関数はAIに任せられる？自動生成の精度を検証

関数作成は最も効果が大きい領域だ。結論としては「かなり任せられる」。

例えば、次のような依頼をCopilotに投げる。

「A列の日付ごとに、B列の売上を月単位で合計する関数を教えてください」

より具体的な関数説明要求に対する回答例

状況やプロンプトにも依るが、CopilotはSUMIFS関数を使った具体例を提示することが多いと思う。そして次のような情報も提示してくれる。

なぜその関数を使うのか

各引数の意味

応用パターン

注意点

代替案

状況別の使い分け

ただし、常に求める答えが返ってくるわけではない。次のような点には留意する必要がある。

シート構造が曖昧だと精度が落ちる

実際のセル範囲は自分で調整が必要

複雑なネスト関数は誤りが混じることがある

要するに、「丸投げ」ではなく「叩き台として使う」のが現実的だ。ユーザーによる確認と調整は必須だが、それでも、関数作成にかかる時間はかなり短くなる。

Excelのデータ整理・分析はAIでどう変わる？

「発想支援」という意味で大きく変わる。Copilotに対して、次のような指示を出す例を考える。

「このデータからどんな分析ができますか？」

「売上低下の原因を調べるにはどうすればよいですか？」

「見やすい表の構成を提案してください。」

Copilotはこうした質問に対して、複数の分析の切り口を提示してくれる。例えば、次のような「分析の型」を提示してくれる。

月別推移

商品カテゴリ別比較

担当者別ランキング

前年同期比

どのように分析すればよいかのヒントが得られ、「何を見ればいいか分からない」という状態からは脱出できる。

また、Excel標準機能(ピボットテーブルや並べ替え)をどう使うべきかも具体的に説明してくれるため、初心者でも一定レベルの分析が可能になる。

ただし、ここでも限界はある。

実データを直接読み取って分析することはできない

グラフの自動生成はできない(無料環境では)

仮説の正しさは保証されない

つまり、「分析の設計」はAI、「実行と判断」は人間という役割分担になる。最後はユーザーの理解と判断が必要だ。

使ってどんなメリット・デメリットがわかったか？

実際に日常業務で使ってみると、明確なメリットとデメリットが見えてくる。

メリット

検索時間の削減 - 従来は「関数名を知らないと調べられない」という問題があったが、自然言語で解決できるようになった

学習コストの低下 - 初心者でも「それっぽい形」にすぐ到達できる。SUMIFやVLOOKUP系は劇的に楽になる

発想の補助 - 分析の切り口を提示してくれるため、思考の幅が広がる

ミスの気づき - 「この式で合っていますか？」と確認できるのはとても便利

惜しいポイント

完全自動化ではない - 実際のExcel操作は手動

誤情報のリスク - 複雑な関数や条件設定では、微妙に間違った式を出すことがある

文脈依存の弱さ - シート構成を詳細に説明しないと、意図通りの回答が出ない

ユーザーの理解は必須 - 当然だが、ユーザーが「何をやりたいか」を理解していないと使いこなせない

Excel×AIは業務で使える？向いている作業・向かない作業

結論としては「十分に使える。ただし使い方次第」だ。とくに次のような業務では効果が高い。

定型レポート作成

売上集計

データ整形

関数作成

逆に次のような用途には向いていない。

高度な統計分析

完全自動化が必要な業務

ミスが許されない最終処理

本稿執筆時点での最適な使い方は明確だ。

「人間が設計し、AIが補助する」

AIはあくまで「補助ツール」であり、「完全な代替」ではない。ユーザーが主体的に考え、AIを上手に活用することで、Excel作業の効率と質を大幅に向上させることができる。

まとめ

Windows 11標準のCopilotだけでも、Excel作業の効率化は十分に実現できる。とくに関数作成と分析設計の支援は強力で、従来の「調べながら作業する」スタイルを大きく変える可能性がある。

ただし、現時点では「完全自動化ツール」ではなく、「知識を補うアシスタント」であることを理解する必要がある。

AIにすべて任せるのではなく、

面倒な部分を任せる

判断は自分で行う

この使い分けができれば、Excel×AIは業務において十分実用レベルに達していると言える。