会議後に議事録をまとめる作業は、多くのビジネスパーソンにとって「地味だが時間を奪う業務」の代表格だ。だが、Windows 11に標準搭載された機能とAIを組み合わせれば、この作業は驚くほど効率化できる。

本稿では、無料で使える範囲に限定しながら、「どこまで自動化できるのか」「実務に耐えるのか」を説明する。

議事録はどこまでAIで自動化できる？自動化の範囲と限界

Windows 11において、AIによって議事録の完全自動化は難しいが、8割は自動化できる。

Windows 11に標準搭載されている機能のみで完結させ、外部のサードパーティー製サービスを使わないという条件を付けた場合、結論から言えば、「完全自動化は難しいが、結構自動化できる」というのが現実的なラインだ。

AIによって自動化できる工程は大きく3つある。

会議音声の録音

音声の文字起こし

要約・構造化(議事録化)

従来はこれらすべてを手動で行っていたが、現在はWindows 11標準機能とMicrosoft Copilotを使えば、ほぼ自動で処理できる。

ただし、次の点はユーザーの作業が必要になる。

誤認識された単語の修正

文脈の補足(誰が何を決めたか)

機密情報やニュアンスの調整

Windows 11に搭載されているAI機能を「叩き台作成の最強ツール」として使うのが現実的だ。

Windows 11で音声を文字起こしする方法は？（Win＋Hの使い方）

Windows 11には、音声入力機能が標準で搭載されている。これを使えば、専用ソフトなしでリアルタイム文字起こしが可能だ。

方法1：音声入力機能(Win + H)

最も手軽なのが音声入力機能だ。次の手順で実行する。

メモ帳を開く

「Win + H」を押す

マイク入力をオンにする

会議音声を拾わせる

音声入力機能

これで、話された内容がリアルタイムでテキスト化される。日本語の認識精度も高い。

実際の作業としては次のポイントをおさえておくとよい。

パソコンのマイクを使うのであれば、会議に近い位置に置く

外部マイクを使うと精度が向上する

なお、あくまでもデフォルトツールを使うことが前提になっているので、会議向けの万能の方法ではない。複数人が同時に話すと精度は落ちるため、会議の進行はある程度整理されている方が望ましい。

方法2：録音 → 後から文字起こし

リアルタイムが難しい場合は、録音して後処理する方法もある。

Windows 11には「Windows ボイスレコーダー」が用意されている(インストールされていない場合には、Microsoft Storeから「Windows ボイス レコーダー」をダウンロードしてインストールする必要がある。似たような名前のアプリが多いため、提供元がMicrosoft Corporationであることを確認する必要がある)。

使い方は次のようになる。

Windowsボイスレコーダーで会議を録音する

再生しながら音声入力機能で文字起こし

Windows ボイス レコーダー

方法2の方が手間は増えるが、聞き直しができるため確実に作業を行いたいならこちらの方がおすすめだ。

AIで議事録を自動作成する方法は？Copilotで要約・整理する手順

Windows 11では、Copilotに貼り付けて指示するだけで、議事録形式に自動整理できる。

文字起こしができたら、次はAIで議事録化する。ここで活躍するのがMicrosoft Copilotだ。

Microsoft Copilot

次の手順で作業する。

Copilotを起動する(タスクバーまたはショートカット)

文字起こしテキストを貼り付け

「この会議内容を議事録形式でまとめてください」「決定事項・課題・次のアクションに分けて整理してください」のように指示する

かならず同じものが生成されるとは限らないが、これで次のような構造化されたドキュメントが生成される。

会議概要

主な議論

決定事項

ToDo

この段階で、すでに人が書く議事録にかなり近い形になる。

AI出力の精度を上げるには指示の内容を変えればよい。例えば、次のように具体的な指示を行うことで、自分が求める形式を得ることができる。逆に、曖昧な指示だと「それっぽいが使えない議事録」になる。

「箇条書きで簡潔にまとめてください」

「主語(誰が)を明確にしてください」

「曖昧な表現は避けてください」

実務で使う際は、次のような指示をテンプレートとして用意しておくと便利だ。

例：

「この会議内容を議事録形式でまとめてください。

決定事項

課題

次のアクション

に分け、主語を明確にしてください」

AI議事録を使うと何が楽になる？効率化できるポイント

AIによる議事録の自動化を行うと、議事録作成は「書く作業」から「確認作業」に変わる。

実際にこの方法を使うと、負担が劇的に減るポイントは次の3つだ。

1.「書く時間」がほぼゼロになる。従来は1時間の会議の議事録を作成するのに、会議と同じような時間がかかっていたんじゃないかと思う。これがAI機能を活用することで5～10分といったレベルまで時間を短縮化できる

2. 聞き逃しが減る - 人は会議中にメモを取ると、どうしても「書くこと」に意識が向いてしまう。AIを使う場合、ユーザー自身は会話に集中できるようになるし、発言の取りこぼしも減る。結果として、会議の質そのものが上がるという効果が得られる

3. フォーマットが自動で整う - 議事録で面倒なのが「体裁」だ。見出しの整理、箇条書き、項目分けなどを行う必要がある。Copilotを使うとこういった部分を自動で整えさせることができるため、「整形作業」がほぼ不要になる

AIを活用することで確実に効果が得られ、作業の時短を実現できる。

AI議事録は実務で使える？精度と注意点

結論としては、条件付きで十分実務に使える。社内会議(カジュアルな内容)、ブレインストーミングやアイデア出し、定例ミーティングなどのレベルの会議であれば、AI議事録で問題ない。

一方、法的に重要な会議や、契約関連の会議、外部顧客との正式記録などには注意が必要だ。かならず人による最終チェックや正式な文書化が必要だ。AI議事録はあくまでも「叩き台」として使い、最終的な文書化には人の手が必須になる。

AIの精度はかなり高いが、固有名詞の誤認識、話者の区別が曖昧、文脈の誤解などの問題は残る。したがって、「ゼロから書く」→「AIを修正する」へ作業が変わると考えるのが正しい。

Windows 11で議事録を自動化する手順まとめ

無料・標準機能だけで実現する議事録自動化の流れを整理すると、次のようになる。

メモ帳を開く

Win + Hで音声入力開始

会議内容を自動文字起こし

Copilotに貼り付け

「議事録形式で整理」と指示

最後に人間がチェック

この6ステップで、従来の議事録作成は大幅に効率化される。

まとめ：AIは議事録作成を「作業」から「確認」に変える

Windows 11とAIを組み合わせた議事録作成は、特別なツールを必要としない。標準機能だけで十分に実用レベルだ。ただし、専用のサービスを比べると見劣りするのは仕方がない。重要なのはすべてをAIに任せるのではなく、次の役割分担を理解した上で作業を行うことだ。

音声 → AIが文字化

文章 → AIが整理

最終判断 → 人間

議事録作成は「ゼロから書く仕事」ではなく、「AIのアウトプットを整える仕事」に変わりつつある。この変化を受け入れれば、日々の業務時間を大きく削減できるはずだ。

ここまで作業してAIによる議事録作成の有効性を認識できたら、専用のサービスを活用することも検討してみよう。本稿で紹介した方法は「無料・標準機能でどこまでできるか」を重視したものだが、より高精度な文字起こしや話者分離、録音から議事録作成までの完全自動化を求める場合は、専用サービスの方が適している。

。Google NotebookLMをはじめ、会議録作成に使えるサービスや製品はいくつか存在している。本稿で説明した方法よりも多くのことをAIが自動的に処理してくれる。一度試してみて損のないサービスが多い。そうしたサービスの活用も検討してもらえればと思う。