Windows Latestは4月18日(現地時間)、「Windows 11 finally fixes inconsistent folder views in File Explorer」において、Windows 11のエクスプローラーが表示設定を維持できるように修正されたと伝えた。

これはWindows Insider Programのリリースプレビューチャネルから配布されたWindows 11バージョン24H2(ビルド26100.8313)および25H2(ビルド26200.8313)「KB5083631」に含まれる改善で、フォルダー表示の一貫性が向上するという。

なぜWindows 11のエクスプローラーは表示が勝手に変わるのか？

従来のエクスプローラーは「呼び出し元アプリ」ごとに表示設定が変更されてしまう問題を抱えていた。通常起動時に表示モードを「中アイコン」に設定しても、Edgeのダウンロード一覧からエクスプローラーを起動すると「詳細」に変更されるなど、動作に一貫性を持たせることができずにいた。

Microsoftはリリースアナウンスの中で、「この改善は、「日付でグループ化」がオフになっているダウンロードフォルダーでとくに役立ちます」と述べ、ダウンロードフォルダーを特定の条件下で表示する際に問題が発生しやすいと説明している。

エクスプローラーの表示が変わる原因は？実は仕様だった

Windows Latestによると、この問題はバグではなく仕様(制約事項)とされる。エクスプローラーは原則として表示設定をフォルダー単位でレジストリに保存するが、ダウンロードのような特殊フォルダーの場合は呼び出し方で設定が切り替わるという。

これはWindowsの特殊フォルダに複数のアクセス方法が存在することで引き起こされる。呼び出し方法に決まりはなく、アプリは都合のよいパスでエクスプローラーを起動するが、パスが変わると設定の読み込み先も切り替わってしまうために問題が起きる。

この現象は次の手順で検証することができる。

通常起動したエクスプローラーから「ダウンロード」を開き、並べ替えのグループ化を「(なし)」に設定する(選択肢がない場合は「(なし)」に設定されている)

表示設定を「中アイコン」に設定してエクスプローラーを閉じる

再度エクスプローラーを起動し、ダウンロードの表示設定が保存されていることを確認する

コマンドプロンプトを開き、「explorer.exe shell:::{374DE290-123F-4565-9164-39C4925E467B}」を実行する

続けて「explorer.exe %userprofile%\downloads」を実行する

どちらのコマンドも「ダウンロード」を開くが、異なる表示設定で起動する。起動時のパスの違いが「設定の保存場所」に影響し、一貫性を失わせていることがわかる。なお、「グループ化」の設定が影響する理由は公表されていない。

今すぐ対処できる？エクスプローラー表示を固定する方法

では、現時点でこの問題に対処する方法はあるのだろうか。現行のWindows 11では、エクスプローラーの表示設定を完全に固定することはできない。ただし、特定の条件を揃えることで挙動をある程度安定させることは可能だ。

エクスプローラーの表示設定が変わってしまう問題は、前述のとおり「呼び出し方法によって別の設定が参照される」ことが原因だ。そのため、根本的な解決にはMicrosoftの修正を待つ必要がある。

ただし、次のような方法で表示のブレを抑えることはできる。

対処方法（1）同じ経路で開く

エクスプローラーは、起動経路ごとに異なる設定を参照するため、常に同じ方法でフォルダーを開くことが重要になる。

例えばダウンロードフォルダーであれば、「タスクバーのエクスプローラーから開く」「クイックアクセスから開く」など、普段使う導線を固定することで、表示の不一致を減らせる。

対処方法（2）グループ化設定を見直す

今回の問題は「グループ化（例：日付）」の設定と密接に関係している。

特にダウンロードフォルダーでは、「日付でグループ化」がオンになっている起動経路が異なるといった条件が重なることで、表示が切り替わりやすい。

不要であれば「グループ化なし」に変更しておくことで、挙動が安定するケースがある。

これらの方法で一定の改善は期待できるものの、完全な解決には今回のようなOS側の修正が不可欠だ。頻繁に表示が変わる場合は、最新の更新プログラムの適用も検討したい。

修正はいつ反映される？Windows 11での提供時期

この不具合はリリースプレビューチャネルから提供されている最新のWindows 11ビルドにて修正された。エクスプローラーの呼び出し方法にかかわらず、常に一貫した表示設定が維持されるようになる。

また、同ビルドではエクスプローラーの起動速度およびパフォーマンス、ダークモード設定時の白い点滅問題も改善されたことが報告されている。リリースプレビューチャネルは正式リリース直前のテストバージョンとされ、問題が確認されなければ次回の更新プログラムにて正式リリースされる見込みだ。