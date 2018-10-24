「Excel 使い方」の最新情報・話題まとめ

Microsoft（マイクロソフト）の表計算ソフト「Excel（エクセル）」の使い方をマイナビニュースの執筆陣が解説。連載記事「仕事に役立つOfficeの使い方」では「Excel 2016」のハウツー記事を展開しています。ショートカットキーのような基本操作から、関数を応用したExcelならではのデータ集計方法まで、さまざまな活用法を紹介していきます。