慌ただしさがインフレーションする世の中で、テクノロジーに関するニュースの量も日々増えている。クラウド、AI、半導体、SaaS......少し目を離した隙に常識や話題が変わってしまう場合も多い。

「じっくり記事を読む時間が取れない」「気になるニュースは多いが後回しにしてしまう」といった人も多いだろう。何より筆者がそのタイプだ。仕事や移動の合間に、情報をインプットする時間を新たに確保するのは容易ではない。

そこで、サイトで掲載している記事とは別の形で情報を届ける方法として、TECH＋ではこのほど、音声プラットフォーム「Voicy」での配信をスタートした。通勤中や移動時間、家事の合間などに、継続的にキャッチアップする手段として活用いただきたい。

なぜ今、ニュースを音声で聴く価値があるのか？

テキストによる情報収集には、「画面を見る必要がある」という制約がある。移動中や作業中など、手や目がふさがっている状況では、どうしても情報へのアクセスが制限されてしまう。

これに対して音声は、視覚を使わずに情報を取得できる点が大きな特徴だ。通勤中や移動時間、家事や軽作業の合間など、これまで情報収集に使いづらかった時間を活用できる。

また、編集部が要点を整理して伝えることで、短時間でもニュースの全体像を把握しやすい。単に記事を読むのとは異なり、「何が重要なのか」「どこを押さえるべきか」といった判断も含めて受け取れる。

情報をすべて追いかけるのではなく、効率よく把握する手段として、音声によるニュースの価値が高まっている。

一週間のニュースをまとめてキャッチアップ

TECH+のVoicyチャンネルでは、Web記事で扱っているテクノロジーニュースや特集をベースに、編集部の視点で要点を整理し、音声で解説する。編集者一人で語る回が中心となるが、今後は複数の編集者による対談形式や、ゲストの登場なども予定している。

基本的には毎週月曜日の朝8時に配信。前週のニュースを振り返り、ポイントを紹介する。1回当たりの配信時間は約10分と短めを想定しているため、移動中の情報整理などに活用してほしい。連続して聞く必要はなく、気になる回だけをつまんで聞いても問題ない構成だ。

TECH+のVoicyはどうやって聴けるのか？

TECH+のVoicyチャンネルは、音声プラットフォーム「Voicy」上で配信している。スマートフォンアプリはもちろん、PCのブラウザからも視聴可能だ。

TECH+公式Voicyチャンネル

https://voicy.jp/channel/965814

チャンネルをフォローしておくと、新しい配信が公開された際には通知を受け取れる。通勤中や移動時間、作業の合間など、生活リズムに合わせて確認していただけたらうれしい。

Voicy配信は編集部から一方的に情報を届けるだけでなく、読者がどのようなテーマに関心を持ち、どのような切り口を求めているのかを共有しながら、より価値のある情報発信につなげたい。

「このテーマを取り上げてほしい」「この話題をもう少し噛み砕いて説明してほしい」など、ご意見やご要望があれば、ニュースサイトの「ご意見・ご感想」にお寄せいただければと思う。

余談ではあるが、筆者がVoicyに関わることになった詳細かつ個人的な背景については、こちらの記事「体重だけでなく業務の悩みもkintone AIに丸投げして管理」もご覧いただきたい。