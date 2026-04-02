Android Policeは3月31日(現地時間)、「Android Auto bug streak continues with missing signal icon」において、Googleが提供する車載システム「Android Auto」で、モバイルネットワークの電波強度を示すアイコンが画面上から消失する新しい不具合が発生していると報じた。

ここ数週間、Android Autoユーザーはさまざまな問題の発生に悩まされており、Googleはその対策に追われている。

Android Autoで電波強度アイコンが表示されない不具合が報告されている

Android Autoで続く不具合、電波強度が消える現象とは？

Android Policeによると、不具合はAndroid Autoのバージョン11.5以降のベータ版および一部の安定版で顕著に確認されているという。

問題が発生すると、ダッシュボードのステータスバーに本来あるべき電波受信状況の目盛りが表示されなくなる。ただし、これはあくまでも表示上の問題であり、Googleマップによるナビゲーション、音楽ストリーミング、音声通話といったデータ通信を必要とする機能は引き続き正常に利用できる。視覚的なインジケーターのみで不具合が発生しているようだ。

どんな影響がある？電波強度が見えないことのリスク

とはいえ、このような表示の欠落はドライバーにとっては軽微な問題とは言えない。地下や山間部などの電波状況が不安定な場所を走行している場合、通信が正常に行えているかどうかを一目で確認できないことは大きな不安要素となる。通信が途切れている場合には、ナビゲーション機能に対する信頼を一段下げて警戒する必要があるからだ。

原因は何か、Googleは対応中か？現時点の状況まとめ

この数週間、Android Autoではメッセージ通知の遅延、ワイヤレス接続の失敗、Galaxy S26とPixelにおける接続不良、Spotifyのローカル音楽ファイルの削除など、さまざまな問題が頻発している。Googleはこれらの修正を順次進めているものの、一つの問題が解決されると別の場所で新たな予期せぬ挙動が発生するといった具合に、対応が追いついていない状況だ。

Googleは現在、Android Autoのアイコンを刷新する作業を進めているとのことで、波強度のアイコンが消える問題はその影響によるものではないかとAndroid Policeは指摘している。スマートフォンのキャッシュ消去や再インストールを試みたというユーザーの報告もあるが、いずれも根本的な解決には至っていないようだ。

現在のところ、Googleはこの問題について公式な見解を出していない。快適なドライブを支える基盤として、システムの安定化こそが今のGoogleに求められる最優先の課題だと言えるだろう。