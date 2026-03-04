Googleは3月3日(米国時間)、「Android Security Bulletin—March 2026 | Android Open Source Project」において、Androidデバイスに影響する脆弱性の情報をまとめた2026年3月のセキュリティ情報を公開した。

今回のアップデートには2026-03-01、2026-03-05の2つのセキュリティパッチレベルの情報が含まれており、悪用された可能性のある1件の脆弱性および10件の緊急(Critical)の脆弱性を含む合計116件の脆弱性の情報が公表されている。

脆弱性の情報

Androidのセキュリティパッチレベルは、Android OSの脆弱性や悪意のあるコードによる攻撃に対処するためにGoogleが提供するセキュリティパッチのマニフェスト。使用しているAndroidデバイス(スマートフォンやタブレット)に適用されたパッチレベルを調べれば、そのデバイスがどの脆弱性に対処済みかを確認できる。

今回公開されたパッチレベル2026-03-01には51件の脆弱性が、パッチレベル2026-03-05には65件の脆弱性が含まれている。これらのうち深刻度が「緊急(Critical)」と評価されている脆弱性(CVE)は次のとおり。

限定的な標的型攻撃に悪用された可能性があると指摘された脆弱性は次のとおり。

対策

使用しているAndroidデバイスをパッチレベル2026-03-05以降にアップデートすれば、上記の脆弱性の影響を回避できる。アップデートはAndroid 14、15、16、16-qpr2で利用可能になっている。Android 13以前のデバイスはサポートを終了しているため、古いデバイスのユーザーはできるだけ速やかに、新しいAndroidデバイスに乗り換えることが推奨される。