Googleは3月3日(現地時間)、「Android Developers Blog: Android devices extend seamlessly to connected displays」において、Androidデバイス向けデスクトップ環境の一般提供を開始したと発表した。

これは外部ディスプレイを接続したAndroidデバイス向けに、デスクトップPCに似たウィンドウ環境を提供する新機能。外観はWindows 11を意識した作りになっており、マルチタスク動作も可能とされる。

Android向けデスクトップウィンドウを提供開始

今回一般提供を開始した新機能は、2025年5月のGoogle I/O 2025にて詳細を発表した「デスクトップウィンドウ(Desktop Windowing)」と呼ばれる生産性向上機能だ。アプリを任意サイズまたは最大化したウィンドウで表示することができ、ユーザーはデスクトップOSと同様の環境を手にすることができる。

「Desktop Windowing」の動作イメージ 出典：Google Developers Blog

本稿執筆時点におけるサポート対象デバイスは、Android 16 QPR3を搭載したGoogle Pixel 8、9、10シリーズと、Samsung S26、Fold7、Flip7、Tab S11などとされる。アプリ側の対応も必要で、「アダプティブデザイン原則」に従って構築した場合に、自動的にデスクトップ表示に切り替わるという。

利用にはこれら対応モバイルデバイスに加え、対応ディスプレイが必要になる。Android 16 QPR3をインストールしたデバイスにディスプレイを接続すると、即座にデスクトップ環境へのアクセスが提供される。

また、一部のタブレットデバイスでは動作が強化されており、外部ディスプレイを接続するとデスクトップが両方のディスプレイに拡張表示される。2つのディスプレイは1つの画面として機能し、アプリ、コンテンツ、カーソルを、画面をまたいで自由に移動することも可能とのこと。

画面をまたいでアプリを移動可能 出典：Google Developers Blog

テスト段階のためフィードバックを募集中

デスクトップウィンドウのより詳しい解説や、アプリ開発の注意点などは「接続されたディスプレイをサポートする | Jetpack Compose | Android Developers」および「デスクトップ ウィンドウをサポートする | Jetpack Compose | Android Developers」から確認できる。

同機能はまだテスト段階にあり、Googleは公式フィードバックチャネル「Android Developers」を通じた意見や不具合を募集している。