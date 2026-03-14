Malwarebytesは3月12日(米国時間)、「This Android vulnerability can break your lock screen in under 60 seconds | Malwarebytes」において、一部のAndroidデバイスに影響する深刻な脆弱性が発見されたと報じた。

脆弱性の悪用にはUSBポートへの物理アクセスが必要とされるが、1分以内にデバイスのロック解除およびウォレットのシードフレーズ(別名: リカバリーフレーズ)を抽出できるという。

一部のAndroidデバイスに影響する深刻な脆弱性が発見

MediaTek製SoC搭載端末に影響

対象の脆弱性は、MediaTek製SoC(System on a Chip)を搭載するデバイスに影響を与える。Androidスマートフォンの約25%が影響を受けると推定され、とくに廉価モデルが影響を受けやすいと評価されている。

公開された脆弱性情報（CVE-2026-20435）

脆弱性の情報は次のページにまとまっている。

脆弱性の情報(CVE)は次のとおり。

影響を受けるMediaTek製SoC一覧

脆弱性が存在するとされる製品(MediaTek製SoC)は次のとおり。

MT2737

MT6739

MT6761

MT6765

MT6768

MT6781

MT6789

MT6813

MT6833

MT6853

MT6855

MT6877

MT6878

MT6879

MT6880

MT6885

MT6886

MT6890

MT6893

MT6895

MT6897

MT6983

MT6985

MT6989

MT6990

MT6993

MT8169

MT8186

MT8188

MT8370

MT8390

MT8676

MT8678

MT8696

MT8793

脆弱性への対策

MediaTekはファームウェアの修正パッチをリリースし、すでにベンダーへ供給済み。実際の対応はベンダーに委ねられており、詳細はベンダーに問い合わせる必要がある。影響を受けるユーザーは、ベンダーが配布するセキュリティアップデートを確認し、配布後速やかにアップデートすることが推奨されている。