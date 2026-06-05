NECとCrypto Garageは6月5日、国産のデジタル資産カストディシステム開発に向けて協業すると発表した。同システムは、金融機関や機関投資家、企業向けに、金融商品取引法の改正を見据え、高い信頼性と高度なセキュリティの両立を目指し開発するもの。

両社は、2026年内にシステム開発の着手を予定しており、2027年中に予定されている法改正施行を見据え、改正後の速やかな稼働開始を目指す。

協業の概要

NECは、金融機関の業務フローに最適化された管理者向け業務アプリケーションや、利便性の高いクライアントアプリケーションの開発、およびカストディシステムの基盤構築を担当。

この基盤の構築にあたっては、NECの「BluStellar金融機関向けモダナイゼーションプログラム」などを活用し、急速に変化する市場環境や制度更新にも即応できる、柔軟で変化に強いシステムを実現する。また、各金融機関のシステムとのシームレスかつ安全な連携も視野に入れている。

一方のCrypto Garageは、法人向けカストディ業務(暗号資産の預かり・管理)における知見と、企業が戦略的に暗号資産を保有する暗号資産トレジャリー領域での実績を活かし、高度な秘密鍵管理技術(ウォレット、署名等)や、AML/CFT(マネーロンダリング・テロ資金供与対策)に準拠したバックエンドの開発・提供を担当する。

今後の展開

NECとCrypto Garageは、2026年内にシステム開発の着手を予定しており、2027年中に予定されている法改正施行を見据え、改正後の速やかな稼働開始を目指す。

同システムは、デジタルアセット全般の柔軟な管理に加え、将来的なステーブルコインの保管・管理ニーズにも対応できる拡張性の高い設計を検討しているという。