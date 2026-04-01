フロンティアコンサルティングは3月31日、STYLYの協力により、XR（Extended Reality、Virtual Reality：仮想現実やAugmented Reality：拡張現実など空間技術の総称）技術を活用した次世代オフィスツアー「ワークスケープ powered by STYLY」を開発し、提供開始することを発表した。

ローンチコンテンツとして、理想の働き方から理想の働く場所を導く「ワークビジョンコンサルティング」に基づいて構築した、フロンティアコンサルティングの本社オフィス「OTEMACHI KORTO」を取り上げる。

次世代オフィスツアー「ワークスケープ powered by STYLY」のイメージ

サービス開発の背景

生成AIなどのテクノロジーによって平均的な提供情報があふれる中、現実空間に求められる価値は、画一化されたものではなく、安定した高次な情報と、その場でしか得られない理解・共感・没入体験の掛け合わせであると、フロンティアコンサルティングは定義している。

今回2社が開発したソリューションは、「パーパス・姿勢・雰囲気」といった各企業の個性やブランドを実際のオフィスで見学するだけでなく、XRを通じて現実では表現できない視点や情報を補完するする。これにより、オフィスがより企業そのものを解像度高く体感できる次世代媒体へと進化させるという。

「企業ビジョンを訴求する採用活動」「任意の空間を通して自社提供サービスの理解を促す営業活動」「特定スポットの歴史や物語を学ぶ体験活動」など、国内外拠点やクライアントなどのオフィスが次世代の体験媒体として機能するシーンの展開を支援する。

ワークスケープ powered by STYLYを動画で体験

ワークスケープ powered by STYLYは、まず、現実情報と従来では可視化できなかった情報を融合して相互補完することで直感的な理解を促す。視聴デバイスを通して、約20分間かけてオフィス内の10スポットから「空間・建物全体の鳥瞰や構造内部」「設計思想や使用素材の持つ背景」「パーパスを反映したワークシーンの体現過程や組織の価値観」などを可視化。

次に、体験の質を案内者の経験や知識に依存しないことで、被体験者の安定した満足を担保するとともに、案内者の教育コストや対応工数の削減に寄与する。案内者はタブレットによる統一された進行管理に従い、専門知識の有無にかかわらず一定品質の体験を高度標準化することで、一連のメニューではカバーできない体験者個々のニーズへのきめ細やかな応対が可能となり、満足度向上が期待できるという。