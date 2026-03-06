BBIXとワイイーシーソリューションズ(YEC)は、クラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)で協業契約を締結したと3月5日に発表。この協業に基づきBBIXは同日、YECが運営する神奈川・横浜市の「YECデータセンタ」にOCXの接続拠点を開設した。

協業イメージ

OCXは、BBIXとその子会社でネットワークソリューション事業を手がけるBBSakura Networksが共同で提供するクラウド型ネットワークサービス。クラウドサービスやデータセンターへの高セキュリティ・低遅延かつ拡張性のあるネットワーク接続を、オンデマンドで提供するとしている。

YECは、NECグループの一員として地方公共団体や民間企業の情報化を支援してきたICTソリューション企業。システムコンサルティングから業務アプリケーション開発、クラウドサービス、データセンターを活用したインフラ運用、アウトソーシングまでをワンストップで提供している。

今回の協業では、BBIXとBBSakuraが提供するOCXに、YECのICT運用力や公共領域での業務知識、自社データセンターを活用したサービスを組み合わせることで、地域の顧客に対してより安全で安定した通信環境を提供するとしている。両社は、公共機関や企業のデジタル活用を支援し、地域社会の活性化に寄与していく。