BBIXとフェニックスコミュニケーションズは、クラウド型ネットワークサービス「Open Connectivity eXchange」(OCX)に関する協業契約を締結。BBIXがフェニックスの「PXC広島」と「PXC高知」において、OCX接続拠点を3月1日に開設する。

協業イメージ

OCXは、BBIXと子会社のBBSakura Networksが共同で、クラウドサービスやデータセンターへの高セキュリティや、低遅延かつ拡張性のあるネットワーク接続をオンデマンドで提供するサービス。BBIXはソフトバンクの子会社で、インターネットエクスチェンジ(IX)事業を手がけている。

今回の協業では、フェニックスが展開する上流ネットワーク事業と、グループ会社のワイコム、CBBSの地域ISP事業を組み合わせ、OCXを通じた全国インフラ網の構築を推進する。地域に近い拠点からの接続性を高め、より柔軟で高品質なネットワーク環境の実現をめざす。

フェニックスは今回の拠点開設を通じて地域に快適なインターネットサービスを提供し、行政のデジタル化や地域DXの促進に寄与。BBIXとBBSakura Networks、フェニックスの3社は、高品質なネットワークの構築に寄与するとともに、顧客のDX加速や新たなビジネス創出に向けてサービス拡充に取り組んでいく。