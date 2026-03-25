欧州特許庁（EPO）のデータから、日本企業の競争力が企業別に浮かび上がってきた。トヨタ自動車やパナソニックが出願をけん引する一方、分野ごとに強みと弱みが分かれている。

日本は特許出願数で世界4位となり、中国がこれを上回った。電池や素材では競争力を維持する一方、AIやソフトウェアでは海外企業が主導権を握る。本稿では、日本企業の特許ランキングを軸に、その構造を読み解く。

日本企業の特許ランキング上位はどこか

EPOのデータからは、日本企業の特許出願は、トヨタ自動車やパナソニック、ソニーといった大手企業が中心となっていることがわかった。これらの企業は長年にわたり研究開発投資を続けており、欧州特許においても存在感を維持している。

特にトヨタ自動車は電動化に関連する技術領域で出願を積み重ねており、パナソニックも電池分野で高い競争力を持つ。ソニーはイメージセンサーなどの分野で技術力を発揮している。

一方で、ランキング上位の顔ぶれは固定化しており、新興企業の台頭は限定的だ。日本の特許構造は依然として大企業中心であることがうかがえる。

分野別に見た日本企業の強みと弱み

日本企業の競争力は、分野ごとに大きく異なる。特に電池や素材といった領域では、長年の研究開発の蓄積により強みを維持している。

分野別に見た日本企業の競争力 編集部作成

電池分野では、車載電池やエネルギー関連技術を中心に、日本企業は引き続き高い競争力を持つ。素材分野でも同様に、製造技術や品質の高さが優位性につながっている。

一方で、AIやソフトウェア分野では米国や中国の企業が主導権を握っており、日本企業の存在感は相対的に低い。データ活用やソフトウェア中心の開発体制の差が影響しているとみられる。

半導体は中間的な位置にあり、一定の競争力を持ちながらも、競争は激化している。

トヨタ・パナ・ソニーはどこで強いのか

こうした分野ごとの特徴は、企業単位でも明確に表れている。

主要企業の技術ポジション 編集部作成

トヨタ自動車やパナソニックは電池分野を中心に強みを発揮しており、電動化の進展に伴い重要性が増している領域で存在感を示している。

ソニーはイメージセンサーなどの分野で高い技術力を持ち、半導体関連領域で一定のポジションを維持している。

一方で、AI分野ではGoogleをはじめとする米国企業や中国企業が主導権を握っており、日本企業の競争力は限定的だ。

AI・ソフト分野で日本が苦戦する理由

一方で、弱点もはっきりしている。それは、AIやソフトウェア関連分野だ。

この領域では米国（前年比26％増）や中国（前年比4％増）の企業が出願数を伸ばしており、日本企業は前年比9％減の243件と、存在感は相対的に低い。背景には、ソフトウェア中心のビジネスモデルへの転換の遅れや、データ活用基盤の差があるとみられる。

製造業に強みを持つ日本企業にとって、ハードウェアとソフトウェアを統合した競争への対応が課題となっている。

2025年の日本のEPO出願上位企業ランキング

2025年の日本のEPO出願上位企業は、ソニーグループ（1,032件）が首位となった。これに、パナソニック（922件）、キヤノン（838件）、富士フイルム（753件）、トヨタ自動車（748件）が続いている。

EPOトップ40に入った日本企業は7社で、2024年の6社から増加した。最も大きな伸びを示したのはトヨタ自動車で、2024年の第43位から第25位へ躍進、京セラ、富士フイルム、キヤノンも出願件数を大幅に増やした。

特許から見える企業戦略の違い

特許出願は単なる技術指標ではなく、企業の戦略そのものを反映する。

電池や素材といった分野で強みを維持する企業は、長期的な研究開発投資を続けている。一方でAI分野で出遅れている企業は、ビジネスモデルや組織の変革が求められる局面にある。

今回のランキングは、日本企業がどの領域で戦い、どこで変革を迫られているのかを示すものといえる。

日本企業は世界有数の技術力を持つが、その強みは分野によって大きく異なる。電池やエレクトロニクスといった領域では存在感を維持する一方、AIやソフトウェア分野では課題が残る。

特許ランキングは単なる順位ではなく、こうした構造的な変化を映し出す指標でもある。今後、日本企業がどの分野に資源を集中させるのかが、競争力を左右することになりそうだ。