ツールが増加する昨今、どうしても運用がおざなりになりがちになる。タスクに組み込まれながらアカウントがなかったり、タスクを処理するために必要な文書がなかったりとかみ合わないケースも増加する。たいていの場合は、口頭伝達による行き違いであるため後に修正されるが、初期伝達と修正までの時間ラグが生じ、不安定な状態を作ってしまう。プロトコルの無い重要伝達が動的なストリーム処理のように行われるとネットワークが混乱してしまう。

上から下に流れるタスクの場合、5W1Hできっちりと構造化された文書で行われるのが理想だ。文書さえ見ておけばよいものであれば、足りないものが何で、どの時間から取り掛かればよいのか？も明白になる。複雑なものでは、工程表のようなものを用意し、併用運用期間やバッファをとった運用を踏まえて期日を設定する。気の利いたツールの中には、こういった痒い所をフォローできる機能を備えたものもあるし、導入する場合に、しっかりと現状に合わせたものを考えるのも重要なスキルだ。

運用を考えたファイルの置き場所

一方、自身のPCのカスタマイズは他者との兼ね合いを考えるものでもない。自己責任で構造化して運用できるのが利点だ。ただし失敗しても自己責任。散らかったファイルを拡張子フォルダに一発で収納する「デスクトップお掃除収納スクリプト」を作成した筆者であったが、限られた環境での実証テストを経て、使えると判断したものはストック管理しておきたいと思った。

あれこれ作っていると、どれがどれだがわからなくなる非構造化状態だ。さらなるカスタマイズや何か課題ができた場合に、あのスクリプトのあそこを変えればいい！と閃くようにするには、常に存在を意識させておく必要がある。"命名"である。掛け算の九九や円周率の記憶がそうであるように、口を通した語呂は忘れにくい。コマンドもオリジナルにしておけばいいのだ。

運用を考えるとPS1ファイルは、可能なかぎりドキュメントフォルダ下に設置しておくほうがいい。ユーザー/●●●/Docuemts/配下にデスクトップにあるPS1フォルダをそのままドラッグ＆ドロップする。

コマンドから呼び出しやすく命名

コマンドから呼び出しやすくしておけば、よく触るようになる。関数を使って自作コマンドのようにしておくとよい。仕組みは簡単で、

notepad $PROFILE

で開くPowerShell のプロファイルにお掃除収納スクリプトであるfolderin.ps1ファイルの場所と自分自身が決めるコマンド名記述しておく。筆者は、ほかのコマンドとは被らずに忘れないであろう"osouji"と名付けた。

function osouji { & "C:\\Users\\●●●\\Documents\\PS1\\folderin.ps1" }

PowerShellのPROFILEファイルにコマンド名とps1ファイルの場所を記載する

保存したらPowerShellで . $PROFILE を実行し反映させる。実際に呼び出せるか試してみよう。特定のフォルダの中身ファイルをデスクトップにもどし、フォルダを削除して、PowerShellからただ"osouji"と入力しEnterだ。

自分が考えたネーミングのコマンドでズバッと決まるわけだからやはり、これは痛快である。魔法使いにでもなった気分になる。小さなスクリプトでも自身にとっては大きな意味があるものは、このように魔法＝コマンドにしておけば、いつの日かレベルの高い魔法使いになれるであろう。そう思った。