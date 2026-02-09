Microsoftはこのほど、「What's New in Excel (January 2026)」において、2026年1月にリリースしたExcelの新機能についてアナウンスした。

2026年1月のアップデートでは、WindowsおよびMac版のExcelでMicrosoft 365 Copilotのエージェントモードの一般提供が開始されたことに加え、Windows版Excelの新しいインポート関数など、便利な機能が追加された。

エージェントモードの一般提供開始

Microsoft 365 Copilotのエージェントモードが、Windows版Excelで一般提供が始まり、Mac版Excelでも順次展開される。

具体的には、Webを基盤とした検索機能が追加され、OpenAIとAnthropicのモデルを選択できる新しいマルチモデル推論システムが導入された。デフォルトの自動モードでは、最適なモデルが自動的に選択されるが、プロンプトを実行する前に、特定のモデルを選択することも可能。

OpenAI (GPT 5.2)とAnthropic (Claude Opus 4.5)の最新モデルは、Microsoft 365 Copilot および Microsoft 365 Premium ライセンスで利用できる。

  • エージェントモードの動作画面

    エージェントモードの動作画面

Windows版Excelで新しいインポート関数が利用可能に

新しい関数であるIMPORTTEXTとIMPORTCSVを使用すると、1つの数式でデータを更新可能な動的配列に読み込むことが可能になる。

IMPORTTEXTは、.txt、.csv、.tsvファイルからグリッド内の動的配列に直接データをインポートできる機能。区切り文字、エンコード、行フィルタリングなどのオプションを使用して、データの解析方法を完全に制御したいシナリオ向けに設計されている。

IMPORTCSVはIMPORTTEXTの短縮形として設計されており、.csvファイルからグリッド内の動的配列に直接データをインポートするために特化されている。カンマによる区切りやUTF-8エンコードといったデフォルト設定により、少ないパラメータでCSVデータをExcelにインポートできる。

これら関数はWindows バージョン 2502 (ビルド 18604.20002) 以降を実行しているベータ チャネルのユーザーが利用できる。

PDF形式で保存してメールで送信可能に

Office Scriptsを使ってワークシートをPDFファイルとして保存し、メールで送信することが可能になった。

サンプルコードは以下の通り。このサンプルのname@email.comを受信者のメールアドレスに置き換え、subjectとcontentの値を調整する。サンプルブックでこのコードを実行すればよい。


/**
 * This script saves a worksheet as a PDF, downloads that PDF to your computer, and emails the PDF to a recipient.
 */
function main(workbook: ExcelScript.Workbook) {    
    // Create the PDF.
    const pdfObject = OfficeScript.convertToPdf();
    const pdfFile = { name: "report.pdf", content: pdfObject }; // Enter your desired PDF name here.

    // Download the PDF.
    OfficeScript.downloadFile(pdfFile); // Not required. Remove this line if you don't want to download the PDF.

    // Email the PDF.
    OfficeScript.sendMail({
        to: "name@email.com", // Enter your recipient email address here.
        subject: "[Demo] Monthly Sales Report", // This is the subject of your email.
        content: "Here's the Monthly Sales Report", // This is the content within your email.
        attachments: [pdfFile]
    })    
}