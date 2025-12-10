Windows Centralがこのほど、「How to make Markdown tables in Windows 11 Notepad」において、Windows 11のメモ帳に新たに追加される予定となっているマークダウン形式の表の作成機能について詳しく解説した。

Microsoftは今年、Windowsのメモ帳に対してマークダウン形式のファイルを作成・編集する機能を追加した。この機能の初期バージョンでは表（テーブル）形式をサポートしていなかったが、最新のプレビュー版では形式に対応し、任意サイズの表の追加や削除ができるようになった。

書式ツールバーから簡単に表の作成や編集が可能に

メモ帳におけるマークダウン形式の表のサポートは、Windows Insider Programに参加しているユーザー向けにリリースされたバージョン11.2510.6.0で利用可能になった（関連記事:Windows 11のメモ帳に表(テーブル)登場、AIのストリーミング出力にも対応 | TECH+（テックプラス））。

この新機能で表を作成するには大きく分けて3つの方法がある。1つ目は上部の書式ツールバーに新たに追加された「テーブルの挿入」をクリックし、そこで任意の行・列をマウスで選択するやり方だ。5行5列までの表であればこの方法が一番簡単だ。

ツールバーから表を作成する

2つ目は、同じく「テーブルの挿入」ツールで、「テーブルの挿入」を選択する方法で、この場合は、続いて表示されるダイアログで任意の行数・列数を指定できる。

3つ目は、自前でマークダウン構文で表を記入する方法である。メモ帳のマークダウン機能では、「表示」-「マークダウン」メニューで、書式付き表示と構文表示（マークダウンをテキストのままで表示する設定）を切り替えることができる。最初に「構文」を選択してマークダウン構文で表を入力し、それから「書式付き」に切り替えれば、きれいにレイアウトされた表が表示できる。表に対応していない従来バージョンでは、マークダウン構文がそのままテキストとして表示されてしまっていた。

表の行数や列数を編集したい場合は、表にカーソルを置いた状態で「テーブルの挿入」ツールの「テーブルを編集する」メニューを選べばよい。行や列の挿入や選択、削除などを実施できる。

作成済みの表の編集もできる

Windows Centralは、上記の詳しいやり方に加えて、よくある質問とそれに対する回答もまとめられている。例えば、「メモ帳はExcelのようなスプレッドシートアプリになりつつありますか？」という質問に対しては、「いいえ。表機能は軽量な構造化を目的としています」と回答している。

Windows Insider Programに参加しているユーザーで、まだメモ帳がバージョン11.2510.6.0にアップデートされていない場合には、Microsoft Storeの「Windows Notepad」のページで手動でアップデートできる。