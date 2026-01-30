マウスコンピューターは1月30日、ゲーミングパソコンブランド“G TUNE”（呼称：ジーチューン）より、AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサを搭載したデスクトップパソコン3モデルを販売開始した。



左から、「G TUNE FG」シリーズ、「G TUNE DG」シリーズ

最新のゲーミング向けCPU「AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサは、Zen 5アーキテクチャと第2世代 AMD 3D V-CacheTMを搭載した最新のゲーミング向けCPU。

AMD RyzenTM 7 9800X3D プロセッサと同様の8コア16スレッド構成を維持しつつ、最大5.6GHzへブーストクロックを400MHz 引き上げたことにより、競技系タイトルや CPU 負荷の高いゲームのタイトルにおいても、高いフレームレートと安定したゲーム動作を実現する。

「G TUNE FG-A7G80」「G TUNE FG-A7A7X」

AMD Ryzen 7 9850X3D と NVIDIA RTX 5080を搭載した「G TUNE FG-A7G80」、AMD RADEON RX9070 XT を搭載した「G TUNE FG-A7A7X」は、最新世代のCPUとGPUを搭載するハイエンドゲーミングPC。

NVIDIA RTX 5080は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用し、最新のレイトレーシングや DLSS など最新の描画技術に対応することで、4K環境で高いパフォーマンスを発揮する。

AMD Radeon RX 9070 XT は最新のRDNA 4アーキテクチャを採用し、最新の描画技術、AMD FSRTM “Redstone”に対応している。

G TUNE FG シリーズの筐体は、フロントからのエアフローにも考慮したスリットデザインに、最大で7基の空冷ファンと2基の大型360mm 水冷ラジエーターを搭載するできる設計を採用。ハイパフォーマンスCPUやグラフィックスカードの安定動作に不可欠な優れた冷却性能を実現する。

32GBのメモリ、1TBのM.2 SSDを搭載した「G TUNE FG-A7G80」は64万9,800円、32GBのメモリ、1TBのM.2 SSDを搭載した「G TUNE FG-A7A7X」は49万9,800円より(いずれも税込)。

「G TUNE DG-A7G70」

「G TUNE DG-A7G70」は、AMD Ryzen 7 9850X3D と NVIDIA GeForce RTX 5070を搭載、最新世代のCPUとGPUを搭載するミドルハイクラスのゲーミングPC。

NVIDIA GeForce RTX 5070は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用し、最新の描画技術と AI アップスケーリング機能に対応している。

最新のレイトレーシングや DLSS など最新の描画技術に対応し、フル HD~WQHD 環境で高いパフォーマンスを発揮する。

G TUNE DG シリーズの筐体は、熱を持った空気をケース背面と上部から排出するエアフロー設計を採用。これにより、高性能な内部パーツを効率的に冷却する。

32GBのメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE DG-A7G70」の価格は46万4,800円(税込)より。