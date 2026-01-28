マイナビ出版が運営する電子書籍ストア「Tech Book Zone Manatee」では、1月29日（木） まで年末年始大感謝祭を延長開催中。インプレス／C&R研究所／マイナビ出版発行の700タイトルを超えるIT書籍の電子版を最大90％オフで購入可能だ。

Tech Book Zone Manatee 年末年始大感謝祭（1月29日まで）

この年末年始大感謝祭も最終週を迎え、Manateeでは参画出版社別の売れ筋書籍ランキングが公開されている。

ランクインした書籍のジャンル・カテゴリをみてみると、Python／Javascript／Go言語といったプログラミング関連が多くを占めているほか、サイバーセキュリティ、AWSをはじめとするネットワーク、KubernetesやDockerのようなコンテナの環境構築や運用にまつわる書籍、エンジニアのキャリアプランに関する読み物も名を連ねている。

ランクイン書籍やセール対象商品の検索については、「Tech Book Zone Manatee」特設ページにて確認することができる。

各出版社のランキング上位タイトル

単体テストの考え方/使い方（マイナビ出版）

Vladimir Khorikov（著）、 須田智之（翻訳） 通常価格4,488円→セール価格3,142円（30％オフ）

なぜ依存を注入するのか DIの原理・原則とパターン（マイナビ出版）

Steven van Deursen／Mark Seemann（著）、須田智之（翻訳）

通常価格4,796円→セール価格2,398円（50％オフ）

APIデザイン・パターン（マイナビ出版）

JJ Geewax（著）、松田晃一（翻訳）

通常価格4,786円→セール価格2,393円（50％オフ）

セキュリティエンジニアの教科書（シーアンドアール研究所）

日本ビジネスシステムズ株式会社 セキュアデザインセンター（著）

通常価格1,980円→セール価格396円（80％オフ）

アキレスとコンピューター蟻の冒険（シーアンドアール研究所）

坂本俊之（著）

通常価格1,980円→セール価格198円（90％オフ）

改訂2版 ネットワークエンジニアの教科書（シーアンドアール研究所）

シスコシステムズ合同会社 テクニカルアシスタンスセンター（著）

通常価格2,109円→セール価格844円（60％オフ）

Go言語で学ぶ並行プログラミング（インプレス）

James Cutajar／柴田芳樹（著）

通常価格3,850円→セール価格1,925円（50％オフ）

Pythonで学ぶ音声合成 機械学習実践シリーズ（インプレス）

山本龍一／高道慎之介（著）

通常価格3,850円→セール価格1,925円（50％オフ）

Ansible実践ガイド 第4版［基礎編］（インプレス）

北山晋吾／佐藤学／塚本正隆／畠中幸司／横地晃（著）

通常価格2,530円→セール価格1,265円（50％オフ）

編集部メモ

Pythonは、GitHubが2025年11月に公開した「Octoverse 2025」において同プラットフォームにおける使用言語1位の座をTypeScriptに譲った。しかし今回の売れ筋ランキングの内容を見ると、まだまだ根強い学習需要を誇っているように見受けられる。

また、米国Manning社の翻訳書籍が多くランクインしており、その人気の高さがうかがえる。値引率が控えめでも、エンジニアにとって魅力ある技術書のようだ。

「Tech Book Zone Manatee」（テックブックゾーン マナティ）は、マイナビ出版が運営する、ITを学ぶユーザーに向けた電子書籍ストア。 同社および参画している各出版社の、IT技術書を中心とした電子書籍販売を主体としており、さらにプログラミングや開発技法など、多様なコンテンツを発信している。