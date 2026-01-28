Googleが2025年11月に公開したAI開発支援ツール「Antigravity」の使い方を紹介する本連載。同ツールを活用して計画から実装までをAIで自律的に実行する「エージェントファースト開発」と呼ばれる新しいスタイルを体験することで、開発効率の大幅な向上を目指す。

プログラミングの世界では、ここ数年でAIによる支援が急速に進化してきた。最初、その支援はシンプルなコード補完だった。プログラマーがソースコードを入力していくと、AIが次に書くべきコードを予測して自動で補完してくれる。次に、対話型AIを使って自然言語で指示を出すと、AIがプログラムの作成や修正をやってくれるようになった。

Googleの「Antigravity」は、その次の段階となるAIの「自律」を自然な形でソフトウェア開発に取り入れる新しい開発ツールである。

Antigravityとは

Antigravityは、Googleが開発しているAIエージェント主導の統合開発環境(IDE)だ。Visual Studio Code（VS Code）をベースとしているため、見た目や基本機能の操作性はVS Codeと似ているものの、その中身は大きく異なる。

最大の特徴は強力なAIエージェント機能が統合されている点だ。AntigravityはAIエージェントを活用した開発を前提として設計されており、エージェント機能がエディターの中にシームレスに組み込まれている。タスクの立案や計画、コーディング、動作確認に至るまでの一連の開発作業はエージェントが自律的に行う。人間はそのエージェントの動きを管理する役割を担うことになるため、Antigravityにはそのためのダッシュボードが備わっている。

AntigravityにはWebブラウザ機能も組み込まれており、エージェントは自分でそのブラウザを操作して、開発中のアプリケーションの表示や動作確認を行うことができる。スクリーンショットの取得や、操作の様子を録画なども自動で行ってくれる。

AIモデルは、デフォルトではGemini 3 Proを使うが、タスクの性質に応じてClaude Sonnet 4.5やgpt-ossといったサードパーティー製のモデルに切り替えることもできるようになっている。

Antigravityは、本稿執筆時点ではプレビュー版として公開されており、個人用のGmailアカウントがあれば自由にダウンロードして使用できる。Gemini 3 Proを使うための無料のクレジットも割り当てられている。OSとしては、macOS、Windows、Linuxをサポートしている。

エージェントファースト開発とは何か

Antigravityでは「エージェントファースト開発」という概念を掲げている。これはAI支援ツールとの違いを整理してみよう。プログラムングにおける従来のAI支援は、人間が書いたコードをAIが補完したり、人間の指示に対してAIがコードの候補を提案するというものだった。あくまでも主役は人間であり、AIはアシスタントの立場という役割分担である。

一方、エージェントファースト開発では、AIがタスク全体を計画、実行する。人間の役割は、その計画を承認したり、必要に応じて修正の指示を出したりすることだ。この場合、人間の立場は「AIのマネージャー」となる。

このような開発プロセスでは、エンジニアの実際の働き方は従来と大きく変わってくる。例えば、Webアプリケーション開発であれば、作りたいWebアプリについてAIに伝えれば、AIが次のようなことを自律的に行ってくれる。

プロジェクトの初期設定

必要なコンポーネントの設計と実装

ブラウザーでの動作確認

問題があった場合の修正

もちろん、すべてをAIに丸投げすればよいというわけではない。AIが立てた計画を確認し、誤った方向に進まないように調整するのは人間の役目となる。AIを指示どおりに動く作業員ではなく、自律的に働くパートナーとみなして、共同で開発を進めるのがエージェントファースト開発の本質だ。

Antigravityの5つの主要機能

それでは、Antigravityがどのような機能を持っているのか、見ていこう。

Visual Studio Codeベースのエディター

AntigravityはVS Codeをベースに開発されている。ショートカットキーやファイル操作など、基本的な操作感はそのまま継承しているので、VS Codeに慣れている開発者であれば、違和感なく使い始めることができる。

2つのビュー

Antigravityには大きく分けて2つの画面（ビュー）がある。

Editorビューは従来のIDEに近い画面で、左にファイルエクスプローラー、中央にコードエディター、右にエージェント操作のためのエージェントパネルが配置されている。ここでは、コードの細かい編集やTab補完による入力、インラインでの指示などを行える。

Agent Managerビューは、Antigravity独自の画面で、複数のプロジェクトやタスクを俯瞰的に管理できるダッシュボードとなっている。ここでは各エージェントが今どんな状態かなどを一目で把握して管理できる。

この2つのビューは、[Cmd]+[E]（macOS）または[Ctrl]+[E]（Windows/Linux）のキーボードショートカットで切り替えられる。コードの詳細を見たいときはEditorビュー、全体の進捗を管理したいときはMAgent anagerビュー、という形で使い分けることになる。

統合ブラウザ

Antigravityには、エージェントが操作できるChromeブラウザが統合されている。エージェントは自律的にブラウザを開き、開発中のアプリケーションを表示して、その動作確認を行う。スクリーンショットを撮ったり、操作の様子を録画したりすることもできる。

従来のIDEの場合、自分で外部のWebブラウザを開き、ローカルのサーバにアクセスして動作を確認する必要があったが、Antigravityではこれをエージェントが自動で行ってくれる。

アーティファクト（成果物）

Antigravityでは、AIエージェントが作業を計画して実行する際に「アーティファクト」と呼ばれる成果物を作成する。アーティファクトにはさまざまなものがあり、マークダウンファイル、アーキテクチャー図、各種画像、ブラウザーの録画、コードの差分などもアーティファクトに含まれる。

代表的なアーティファクトには次のようなものがある。

Task Lists: コードを記述する前に生成される、構造化されたタスクのプラン

Implementation Plan: 実装計画書。ソースコードの変更に関する設計や、必要な修正に関する技術的な詳細が含まれている

Walkthrough: エージェントがタスクの実装を完了した際の、変更の概要とテスト方法がまとめられた記録

Code diffs: コードの差分。どのファイルのどの部分が変更されたかが視覚的に確認できる

Screenshots: 変更前後のユーザーインタフェースの状態をキャプチャしたスクリーンショット

Browser Recordings: エージェントがブラウザを操作する様子の録画

人間はこれらのアーティファクトを見ることで、エージェントが何をしたのか、どんな結果になったのかなどを把握できる。さらに、アーティファクトにコメントを付けてフィードバックすることもできるようになっている。

複数のAIモデルに対応

Antigravityが使用するAIモデルはデフォルトではGemini 3 Proになっているが、用途に応じて他のAIモデルを選ぶこともできる。複雑な推論が必要な場合はGemini 3 Pro High（Thinkingモード）、長文や高度なコード生成が必要な場合はClaude Sonnet 4.5、オープンソースのモデルを使いたい場合はgpt-ossといった具合に使い分けられる。モデルの切り替えは簡単に行えるので、タスクの性質に合わせて最適なモデルを選ぶとよいだろう。

ダウンロードとインストール

Antigravityは、macOS、Windows、Linuxの3つのOSに対応しており、次のサイトからダウンロードおよびインストールができる。

Antigravityのダウンロードページ

macOS向けにはARMプロセッサー（Apple Silicon）版とIntel版が、Windows向けにはx86版とARM64版が用意されている。Linux版はglibc 2.28およびglibcxx 3.4.25以上を搭載したUbuntu、Debian、Fedora、RHELなどのディストリビューションで利用できる。

初回起動時には初期設定用のウィザードが立ち上がる。「Choose setup flow」では、設定をデフォルトのままにするか、VS Codeからインポートするか選択できる。

VS Codeから設定をインポートするか否か

「Choose an editor theme type」ではUIのカラーテーマを選択する。VS Codeからインポートしたテーマを使うこともできる。

UIのカラーテーマを選択する

重要なのは、次の「How do you want to use the Antigravity Agent?」の設定だ。ここではエージェントがタスクを進める際に、どこまで自律的に実行するのかというポリシーを設定する。最初は「Review-driven development」を選んでおくのがいいだろう。

Secure Mode: 外部リソースへのアクセスや機密性の高い操作を制限する、安全性を重視したモード

Review-driven development: エージェントが何かを実行する前には原則として人間によるレビューと承認を求めるモード。JavaScriptは実行しない

Agent-driven development: 人間による承認なしでエージェントが自動でさまざまなタスクを実行するモード

Custom configuration: ターミナル実行、レビュー、JavaScript実行の各ポリシーを個別に設定する

エージェントの自律性についてのオプション選択

次の「Configure Your Editor」ではエディターの設定を行う。KeyBindingsは、もしもVimが好きな人は「Vim」モードを選んでおこう。Extensionsは「Configuration」にして使用するプログラミング言語を選んでおくとよい。Command Lineの設定は、チェックを入れてコマンドラインツールを追加しておくことをお勧めする。

エディターの設定

続いてGoogleアカウントとの連携を求められるので、個人のGmailアカウントでログインして連携を承認しよう。

Googleアカウントへのログインが必要

最後に、利用規約に同意して初期設定は完了だ。

起動直後はEditorビューが表示される。Editorビューの見た目はほとんどVS Codeと同じなので、見慣れている人が多いだろう。

Editorビューの見た目はVS Codeとほとんど同じ

この連載では、実際にAntigravityを使いながら、簡単なブックマーク管理アプリを作っていく予定だ。第2回以降で、セットアップからアプリの実装、動作確認や修正などの流れを順を解説していく。