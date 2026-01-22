日本の民間企業として初めて、月面に小型探査車「YAOKI」を送り込んだダイモンが、「月面ペイロード放出成功率を向上させる『汎用型ペイロード輸送ボックス』の開発」をJAXA 宇宙探査イノベーションハブに提案。第13回研究提案募集(RFP13)で採択内定した。同社の中島紳一郎代表取締役は「月面実証の成功率を底上げする共通基盤をめざす」とコメントしている。

月輸送ペイロード輸送ボックスのイメージ

同社が2025年の月面探査「Project YAOKI 1」(PY1)で運用したペイロードボックスの知見を発展させ、より多様なペイロードに対応できる“汎用型”として再設計・高度化するための研究を、JAXAと共に進める。これにより、月面での輸送・保護・放出をより確実にし、月輸送のハードルを下げることで、月面開発のスピードを引き上げるとしている。

この研究で開発する「汎用型ペイロード輸送ボックス」は、月面輸送・運用で求められる要件を踏まえ、ペイロードの搭載から月面での放出までを一貫して支える“共通基盤”としての運用をめざす。

想定する主な狙いは以下の通り。

放出成功率の向上：月面での放出プロセスをより確実にし、運用リスクを低減

汎用化・適用範囲の拡大：多様なペイロードに適用できるよう、インタフェースを共通化

参入障壁の低減：搭載検討や運用設計の負担を軽くし、開発コスト低減と月面実証機会の拡大後押し

同社では、月輸送が“現実のインフラ”になることを見据えており、「汎用型ペイロード輸送ボックスが普及すると、月面実証をめざす企業・大学・研究機関が『搭載方式』から検討をやり直す必要が減り、開発と運用の確度が上がる」と説明。結果として、「月面実証の回数・速度が増える」、「月面輸送の運用が繰り返し可能な“物流”に近づく」、「月面での新産業(観測、探査、資源、建設、エネルギー)の立ち上げが早まる」といった波及効果が期待される、とアピールしている。

月面での技術実証や事業化を前進させる上で、ペイロードの「輸送コスト」や「環境耐性」、「確実な放出」は、ミッション成否を左右する重要な要素となる。しかし、ペイロードの搭載方式が着陸船ごとに都度設計となりやすく、これまで開発期間・コスト・試験負担の増大、放出リスクの増加が課題とされてきた。

ダイモンはこの課題に対し、月面輸送時の環境条件を踏まえた「汎用型ペイロード輸送ボックス」を整備することで、ペイロードの月面到達の実現性向上と放出の成功率向上に寄与。月面実証の“ボトルネック”を解消することをねらう。