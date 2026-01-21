GMとの合弁会社における燃料電池システムの生産を2026年中に終了へ

本田技研工業(ホンダ)は1月20日、米国におけるゼネラルモーターズ(GM)との合弁会社「Fuel Cell System Manufacturing(FCSM)」で生産している燃料電池システムについて、2026年中に生産を終了することを決定したと発表した。

FCSMは、2017年1月に米国ミシガン州ブラウンズタウンに先進燃料電池システムを生産する合弁会社として設立され、これまで耐久性・耐低温性に優れる、高品質な燃料電池システムの開発に加え、先進生産技術の導入や、部品調達先の共通化によるコストダウンなど、開発・生産・購買の各領域において両社の知見を持ち寄る形で運営が行われてきた。

今後はホンダ独自の燃料電池システムで水素事業を展開

今回の決定は、これまでの協業の中で一定の成果を得たことを踏まえつつ、FCSMの事業継続に関して両社で協議を重ねた結果であると同社では説明しており、今後は、独自開発の次世代燃料電池システムを活用していく形で、水素事業を新たな事業の柱として成長させることを目指した取り組みを進めていくとしている。

なお現在ホンダは、カーボンニュートラルの実現を目指すとともに、製品だけでなく、企業活動を含めたライフサイクルでの環境負荷ゼロの実現に向けて、「カーボンニュートラル」「クリーンエネルギー」「リソースサーキュレーション」の3つを柱に取り組んでおり、中でも水素については電気とともに有望なエネルギーキャリアという位置づけとしている。