サイボウズのFin-Allianceチームは1月13日、2017年から続く地域金融機関との協業で得た知見を体系化し、DX（デジタルトランスフォーメーション）支援事業の立ち上げ方や、よくある課題、体制構築のポイントを整理した手引を作成し公開した。

地域金融機関がDX支援体制を構築する際の指針や、他行事例を参考にした事業推進の道標として活用できるとのことだ。