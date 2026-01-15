Space BDと、小型人工衛星を手がけるKick Space Technologies(KST)が、戦略的協業に向け、事業機会の検討に関する覚書(MOU)を締結。衛星の打上げ機会創出や、宇宙機器の販売強化を推進していく。

(左から)Kick Space Technologies 代表取締役の佐藤凜氏、Space BD 代表取締役社長の永崎将利氏

KSTは、福岡・北九州市に本社を置く、九州工業大学発の“宇宙スタートアップ”。超小型人工衛星のミッション検討や設計・開発、試験・運用まで、一貫したサービスを提供している。

KSTの衛星プロジェクトにおいて、Space BDは衛星のミッションや特性に応じた打上げ機会の調整などを通じ、着実にミッションを推進することを目的とした協業関係の構築を図る。

Space BDはまた、同社が創業以来培ってきたローンチサービス事業の知見とネットワークを活用し、打上げ機会の調整をはじめとする各工程で連携を進め、KSTとその顧客が、衛星やコンポーネントの開発により集中できる環境の整備をめざす。

さらにSpace BDの国内外の顧客基盤を活用し、KSTが開発する宇宙機器コンポーネントの販売協力・輸出入支援を実施・拡大。業界全体におけるサプライチェーンの選択肢を広げ、両社にとって持続的な事業機会の創出につなげる。

Space BDは今回のMOUを通じて、これまでの打上げ支援の実績や商流構築の実績・ノウハウを活かし、衛星やコンポーネントの開発に取り組む各プレイヤーとの連携を強化。宇宙産業エコシステムの構築に寄与するとしている。