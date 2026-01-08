文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP、ナイステップ）は、科学技術イノベーションのさまざまな分野で活躍している研究者10人を「ナイスステップな研究者2025」に選定した。社会的課題に関わる研究に取り組むほか、広く成果を還元している人物を選んだという。

専門家約1600人への調査などにより、最近の活躍が注目される研究者を抽出。研究実績に加え、人文・社会科学との融合などの新興・融合領域を含めた最先端の画期的な研究内容、産学連携・イノベーション、国際的な研究活動の展開などの観点から、NISTEPの所内審査を経て10人が決まった。

活躍が期待される若手研究者を中心に、気象や材料科学、AI（人工知能）、ライフサイエンス、民俗学などの分野の人材が選出された。

「ナイスステップな研究者」は2005年に開始。過去には、後にノーベル賞を受賞した山中伸弥氏や天野浩氏も選ばれている。

◇

選定された研究者と研究内容は次の通り。敬称略。所属は公表の先月26日時点。

釜江陽一＝筑波大学生命環境系准教授「雲と大気循環を基軸とした気候感度および極端現象の研究」

川越吉晃＝東北大学グリーン未来創造機構グリーンクロステック研究センター准教授「マルチスケール解析で拓く航空機材料・設計・運用の学際研究」

塩足亮隼＝独マックスプランク協会フリッツハーバー研究所物理化学科グループリーダー「ナノスケールを超越した極小の光による単一分子の化学」

新津藍＝理化学研究所生命医科学研究センターチームディレクター「タンパク質をつくり細胞膜のダイナミクスを理解する」

橋本雄太＝国立歴史民俗博物館研究部准教授「みんなで翻刻：古文書資料のシチズンサイエンス」

日永田智絵＝奈良先端科学技術大学院大学助教「心に寄り添うAIロボットに向けた感情モデルの開発」

姫岡優介＝東京大学大学院理学系研究科生物普遍性研究機構助教「生命と非生命の差異を明らかにするための理論研究」

深見開＝東北大学大学院工学研究科航空宇宙工学専攻准教授「非線形機械学習を用いて非定常航空流体解のデータ科学的ブレイクスルーを狙う」

八木隆一郎＝コルバトヘルスCEO、慶応大学病院臨床研究推進センター特任助教「心血管疾患の早期発見の革新を目指して―心電図・心エコーAIの研究開発とその実装―」

山本慎也＝米ベイラー医科大学分子人類遺伝学部准教授「ショウジョウバエを用いた希少未診断疾患研究」