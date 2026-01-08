2026年、AIはどう進化するのか？

デジタルトランスフォーメーション(DX)やAIの進展は、いまや単なる技術革新を越え、産業界や社会全体の変革を牽引する中核的な存在となっています。特に生成AIやAIエージェントの活用は、業務効率化や新たなビジネスモデルの創出において、企業の競争力を大きく左右する要素となりつつあります。

2025年はAIエージェント元年とも呼ばれ、RAG(検索拡張生成)を活用した「会社のナレッジに強いAI」へと成長し、個人やチーム専属のアシスタントとして日々の仕事や生活を支える存在になりました。さらにGUI操作エージェントの登場により、人間の作業は「AIへの指示出し」へと再設計されつつあり、これが浸透すれば、事務作業などの負荷が大幅に軽減されることが期待されています。

2026年以降、AIはさらに大きな進化を遂げると考えています。高度な推論能力を備え、数理推論や戦略計画といった複雑な意思決定を補助し、自律的にタスクを実行できるAIエージェントが登場します。これまでは、「どう指示を出せばAIが上手く動くか」といったプロンプトエンジニアリングが重視されてきましたが、今後は「どのような情報をAIに伝えるか」といったコンテキストエンジニアリングが主流になります。背景や状況、生産現場の暗黙知など、より広い文脈をAIに伝えることで、AIはより深く理解し、的確で一貫性のある判断ができるようになります。

また、AIエージェント同士が連携する、「マルチエージェント」の仕組みが実現すれば、業務プロセスそのものを根本から見直すことが可能になります。加えて、AIエージェントが自己学習し、メタ認知や共感性を持つようになれば、プロジェクト運営の多くをAIに任せることができ、AIは「副操縦士」から「操縦士」へと進化していきます。

この進化は単純作業の自動化を越え、AIが人間の意思決定を的確に支援することで、人間がより創造的で高度な仕事に集中する環境を実現し、企業の生産性やイノベーションを飛躍的に高めるでしょう。

AIの進化で求められるようになる「トラスト」

こうした環境を実現するためには、企業内のデータ活用が不可欠です。特に、文書、画像、メールなど膨大な非構造化データをいかに整理し、活用可能な形に変換できるかが、AIエージェントの効果を最大化するカギとなります。データの整備と活用が進むことで、AIはより現場に即した判断や提案を行い、業務の質とスピードを大きく向上させることができます。

一方で、AIの進化がもたらす新たな可能性にはリスクも伴います。例えば、金融市場で複数のAIエージェントが連携して自動取引を行う場合、不正アクセスによってAI同士の通信が改ざんされると、誤った判断で大量の売買が発生し、株価の急落や市場の混乱を引き起こす恐れがあるとも言われています。また、悪意ある第三者がAIの判断プロセスに介入し、不正な取引や情報操作を行うリスクも存在します。

このようにAIエージェントが連携し、「AIとAI」が意思決定や取引を行う社会では、AI同士があらかじめ信頼できる状態を実現する、新たな“トラスト”の姿がこれまで以上に重要な評価軸となると考えています。具体的にはAIが生成するデータや判断の透明性、改ざん防止、悪意ある介入の排除といった、サイバー空間上で信頼性を確保する仕組みが不可欠です。

AIが「操縦士」として人間の仕事を担うためには、人間と同じようにコンプライアンス管理や行動の透明性が必要です。そのためにはAIにも固有のIDを与え、その活動や権限を適切に制御していくことが重要となります。富士フイルムでも、AIの判断過程や生成した結果の追跡・検証を可能にし、データの安全な交換を保証する仕組みを整備し、デジタル上での信頼構築に取り組んでいきます。こうした新たなトラストの実現こそが、産業界や社会全体の持続的な発展を支える基盤になると考えています。

AI時代に真に求められる人間中心の思想

2030年以降になると、汎用人工知能(AGI)の登場も現実味を帯びてくるなど、AIは今後も進化が続き、さらなる価値を生み出すことが期待されています。しかし、どれほどAIが進化しても、私たちが大切にすべきは「人間中心」の思想です。AIはあくまで人の目的や価値観を実現するためのパートナーであり、倫理や安全性、説明責任を内包した「信頼できるAI」でなければなりません。

生成AIは確かに優れた道具ですが、道具は正しく使わなければ求める成果を生み出すことはできません。ブームに乗ってなんとなく導入するだけでは、期待外れの結果に終わるどころか、負債やセキュリティホールとなるリスクすらあります。私たちは「実用性のあるユースケースの選定」「投資のROIの見極め」「技術の目利き」を徹底し、AI導入が単なる見かけ倒しに終わらないよう、抜本的な業務改善や顧客価値創出に直結する成果を追求していく必要があります。

2026年、AIを攻めと守りの両輪で活用することが、私たちのビジネスや社会を新たなステージへと導くことになるでしょう。富士フイルムとしても、AIを活用したイノベーションを推進するとともに、AIを使いこなす時代の新たなトラストを基盤とした持続可能な未来の実現に向けて、全力で取り組んでまいります。