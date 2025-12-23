三井不動産は12月23日、生成AIおよびAIエージェントの活用について発表した。同社は生成AIの活用による生産性向上と付加価値向上の両立を目指し、10月1日よりOpenAIのChatGPT Enterpriseを全社員に導入している。これまでに、全社85部門から選出された約150人の「AI推進リーダー」を中心に、約500件の「カスタムGPT」が運用されているという。今後は全社で業務削減時間10%以上を目指すとのことだ。

AIエージェントの活用イメージ

取り組みの背景

同社はオフィスや住宅、商業施設、ホテル・リゾート、物流施設など、特性の異なるさまざまなアセットを展開している。アリーナやラボなどの新たなアセットクラスの展開を進めているほか、ライフサイエンス、宇宙、半導体分野でオープンイノベーションによる産業創造にも取り組む。

そうした中で同社は、成長を支えているのは社員の企画力そのものであるとして、より高いレベルの付加価値創出を実現していくため、全社員を対象にChatGPT Enterpriseを導入し、最新の生成AI機能を安全かつ迅速に利用できる環境を整えた。

ChatGPT Enterpriseは業務利用に必要なセキュリティとプライバシーを備えた企業向け生成AIであり、要約・翻訳、資料やメールの下書き作成、コード生成、データ整理など、日々の業務を支援する。

特に、カスタムGPTにより、部門や業務ごとのルールやマニュアルを組み込んだ「社内専用アシスタント」をプログラミングなしで作成し共有できる機能を備える。個々のニーズに応じて社員がカスタムGPTを作成し、プロジェクトをより効率的かつ生産的に推進していくことで、事業のさらなるイノベーションの加速が期待できるとのことだ。

同社では今後、各部門の業務プロセスに合わせたカスタムGPTの整備と展開を進め、問い合わせ対応や事務作業の効率化、企画・文書作成の高度化、データ分析支援などを通じて、全社的な生産性向上と付加価値創出を図るとしている。

現場起点のAI活用基盤と独自プロダクトの開発

10月のChatGPT Enterprise導入以降、AI活用を推進するために全社員対象のChatGPT Enterprise研修を実施し、延べ1300人の社員が参加した。また、社内85部門から選出された150人の「AI推進リーダー」を中心に、利用開始から約3カ月間で500件のカスタムGPTが運用されている。

「AI推進リーダー」は11月に実施した対面での研修を経て、Microsoft Teamsでの情報発信や有志による共有会などを通じ、現場のノウハウやアイデアを全社へ共有している。また、各部門の実務を理解した上で、実際の業務で活用できるカスタムGPTの作成やユースケースの発掘、部門内への啓蒙、効果測定などを幅広く担い、AI活用を促進する重要なハブとして機能しているとのことだ。

AI推進リーダー

同社はスピーディに高度なユースケースを検証するため、パブリッククラウド「Microsoft Azure」上に独自のAIプロダクトを開発できる内製環境を構築している。内製AI開発環境では、複数の生成AIモデルを複合的に活用し、同社の業務や文化に合わせたAIプロダクトを継続的に開発している。

社長AIエージェントが稼働

植田社長の公開情報や過去の経歴・発信内容に加え、キャリアの転機となったプロジェクト、プライベートなエピソードなどを取り込むことで、社長の「ものの見方・考え方」を立体的に再現したAIエージェントが稼働を開始した。

社員は、社長の視点から全社戦略や市場環境を理解し、社長をより身近に感じながら日々の判断や行動に活用できるという。全社員が生成AIに自然に触れ、業務での活用を広げていくための起点として、経営と現場をつなぐ新たな基盤を目指す。