マウスコンピューターは12月18日、クリエイター向けブランドDAIV（呼称：ダイブ）より、NVIDIA Studio認定を取得した NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti搭載デスクトップパソコン3機種を販売開始した。



左から、DAIV KMシリーズ、DAIV FXシリーズ

NVIDIA Studio認定とは

NVIDIA Studioは、NVIDIAのRTX GPU（グラフィックボード）と専用ドライバー、クリエイティブアプリ群（Omniverse、Canvasなど）を統合した、クリエイター向けのプラットフォーム。

RTX GPUのパフォーマンスとAIによる高速化を組み合わせて、高速なビデオ編集、滑らかな 3D レンダリング、シームレスなライブ ストリーミングなどを実現する。

NVIDIA Studio認定は、クリエイター向けに最適化された高性能PC・ノートPCの認証プログラム。GeForce RTXグラフィックスカードとNVIDIA Studioドライバーを搭載し、クリエイティブアプリの高速・安定動作が保証される。

NVIDIAのテスターとエンジニアチームがクリエイティブアプリ開発者と協力してテストした専用ドライバーにより、信頼性とパフォーマンスを保証する。

制作ワークフローに最適化

DAIVは、高性能CPUとプロ向けGPU、大容量メモリ、高速SSD、拡張性に優れた筐体設計により、重たいデータ処理を高速化し業務効率を向上させるプロフェッショナル向けPCブランドとして、多くの制作・設計・研究開発現場に採用されている。

今回発売された3機種はAI時代の制作ワークフローに最適化された構成を備えている。

クリエイティブなワークフローで堅牢な安定性と最高のパフォーマンスを提供するStudio ドライバーがプリインストールされているほか、拡張性と冷却効率に優れたオリジナルケース設計となっている。

スタンダードモデルのDAIV KM-I5G6Tはインテル Core Ultra 5 プロセッサー 225を搭載しており、価格は26万9,800円（税込）。

DAIV KM-I7G6Tはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 265を搭載、本格的なクリエイティブワークにも適したミドルレンジ構成。価格は30万9,800円（税込）。

フラッグシップモデルのDAIV FX-I7G6Tは、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265K を搭載。キャスター付きの大型筐体との組み合わせにより、プロフェッショナルな作業を快適にサポートする。価格は34万9,800円（税込）。