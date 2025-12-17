マウスコンピューターは12月17日、ゲーミングパソコンブランド“NEXTGEAR”(呼称:ネクストギア)より、クリアシフトシステム搭載の新型ゲーミングデスクトップパソコン「NEXTGEAR クリアシフトケース」をマウスコンピューターダイレクトショップ専用モデルとして販売開始すると発表した。

マウスコンピューターダイレクトショップでは、NEXTGEARクリアシフトケースの展示・販売を開始する。

例えば、「NEXTGEAR EG-A7G60」はAMD Ryzen 7 5700X プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GBメモリ、1TB M.2 SSD を搭載、16万9,800円(税込)より販売される。「NEXTGEAR EG-A7G6T」は、AMD Ryzen 7 7700 プロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti、16GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載、21万9,800円(税込)より販売される。

クリアシフトケースの概要

NEXTGEARブランドは、クロスデザインが特徴のデスクトップパソコンやオールホワイトカラーのノートパソコンなど、顧客の声を基に開発した製品や、遊び心のあるデザイン・カラーリングの製品をそろえている。

クリアシフトケースは、淡いヴェールをまとったような光の雰囲気を楽しめる「ステルスモード」と、パソコン内部のデザインを際立たせる「クリアモード」に切り替えて楽しめる。

すべてのモデルに標準搭載しているRGBファンと組み合わせることで、パソコンをより鮮やかに彩る。

優れた冷却性能

サイドに2個、トップに3個、リアに1個、計6個のケースファンが取り付けられており、筐体内部を効率よく冷却する。CPUクーラーは360mmの水冷クーラーを搭載し、素早い冷却でゲームパフォーマンスを支える。

電源ユニットは、金属製シュラウドに格納されており、電源からの排熱が筐体内部に流れ込まない構造を採用した。