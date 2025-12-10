Linux Foundationは12月9日(米国時間)、「Agentic AI Foundation(AAIF)」の設立を発表した。Anthropicが提供する「MCP(Model Context Protocol)」、Blockによる「goose」、OpenAIの「AGENTS.md」の3つの先端プロジェクトを支援し、オープンガバナンスによるAIエージェントの時代を支える基盤を整備するという。

オープンガバナンスでAIエージェントの基盤を構築

AAIFは中立でオープンなエージェンティックAIの基盤を提供し、透明かつ協力的に発展する環境を整備する。各プロジェクトの概要は以下の通り。

MCP

AIモデルを外部ツールやデータ、アプリケーションに接続するための普遍的標準プロトコル。既に10,000以上のMCPサーバーが公開されており、Claude、Cursor、Copilot、Gemini、VS Code、ChatGPTなどに採用されている。

goose

2025年初めにリリースされた、ローカルファーストのオープンソースAIエージェントフレームワーク。言語モデル、拡張可能なツール、MCP統合を組み合わせ、信頼性あるエージェント実行環境を提供する。

AGENTS.md

2025年8月にOpenAIが公開した、AIコードエージェントが複数リポジトリやツールチェーンで一貫した動作を実現するためのシンプルかつ普遍的な標準フォーマット。AGENTS.mdは60,000以上のOSSプロジェクトやエージェントフレームワークに採用されている。

設立にあたり、AWS(Amazon Web Serviecs)、Anthropic、Block、Bloomberg、Cloudflare、Google、Microsoft、OpenAIがプラチナメンバーとして参画。ゴールドおよびシルバーメンバーとして、Adyen、Cisco、IBM、JetBrains、Oracle、Salesforce、SAP、Shopify、Twilio、Uber、Hugging Faceなどの企業が参画している。